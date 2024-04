El Pere Aragonès més desconegut: li agrada cuinar? quines coses fan que s'indigni?

Les eleccions al Parlament de Catalunya continuen apropant-se... i més enllà dels actes de precampanya i quan comenci la campanya, l'electorat pot tenir curiositat per conèixer els líders polítics.

En aquest sentit, el 3-24 ha començat a fer una sèrie de petites entrevistes a qui aspiren a ocupar la Generalitat després dels comicis del diumenge 12 de maig. I el primer ha estat l'actual president en funcions, el republicà Pere Aragonès.

Aquests qüestionaris volen anar més enllà del seu perfil públic, servint per presentar la persona que hi ha darrere del polític.

Contestant a les qüestions que li fan arribar, Aragonès confessa que, quan és a casa, una cosa que li agrada fer és cuinar, que estar entre fogons és la tasca domèstica predilecta.

D'altra banda, el líder republicà també confessa que resideix en un habitatge que és propietat de la seva família i que surt de casa a les 7.30, encara que no acostuma a tenir clara la hiora de tornada.

Aragonès també explica que va estudiar en una escola concertada del seu poble (Pineda de Mar, al Maresme) i que després va anar a un institut. La seva filla estudia actualment en una escola concertada de la localitat veïna, Calella.

El president sortint de la Generalitat diu que no té mútua privada de salut i que és soci d?Òmnium Cultural i Metges sense Fronteres.

D'altra banda, diu que indigna "el maltractament a les persones vulnerables", als més petits i als grans, i que la crisi climàtica "és una realitat que tenim present" ia la qual s'ha de donar resposta de manera transversal.

Confessa que fa servir una galleda per estalviar aigua a casa, diu que el feminisme "es queda curt" en les seves reivindicacions, assegura que Catalunya necessita un nou finançament, que seria advocat en cas de no ser polític i que no cal l'ampliació de l'aeroport del Prat cap a la Ricarda. També diu que no aniria al Hard Rock. "No m'interessa el joc", assegura.

També assegura que contesta en català encara que li parlin en castellà i que no aniria "ni a tocar ni enlloc" amb l'extrema dreta.