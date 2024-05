Aragonès fa oficial la seva renúncia a l'acta de diputat al Parlament

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha formalitzat aquest dilluns a primera hora la seva renúncia a l'acta de diputat al Parlament.

Ho ha fet mitjançant un escrit presentat a la Junta Electoral, segons han explicat fonts de Presidència. Aragonès va anunciar la seva decisió de deixar la primera línia política el 13 de maig passat, en un acte de "responsabilitat i honestedat amb el país".

Cal recordar que les passades eleccions catalanes van ser un dur cop cap a la formació d'ERC, passant de 33 a 20 diputats al Parlament de Catalunya, i sent superats per PSC (42) i Junts+ (35). És per això que Aragonès va acceptar que la ciutadania enviés els republicans a l'oposició i passés a PSC i Junts la tasca de formar un govern.

Tot i que ja ha renunciat oficialment a la seva acta de diputat al Parlament, Aragonès va prometre que facilitaria "una transició cap a un nou president de la Generalitat", a més d'ajudar també a fer "una transició a ERC des del meu rol de coordinador nacional per a tancar un cicle de mals resultats i obrir-ne un de nou de creixement”.

L'ascendent carrera política de Pere Aragonès

La carrera política d'Aragonès va tenir el seu inici el 1998 quan es va unir a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). Des dels seus primers passos, va demostrar un fort compromís amb els ideals independentistes i de justícia social que caracteritzen el partit. La seva dedicació i habilitats de lideratge el van portar a ser elegit portaveu nacional de JERC, càrrec que va ocupar entre el 2003 i el 2007.

Durant el seu temps com a portaveu, Aragonès va liderar diverses campanyes significatives. Entre elles, va destacar "Espanya ens roba" ("Espanya ens roba"), una campanya que denunciava el presumpte espoli fiscal de l'Estat espanyol sobre Catalunya.

L'any 2006, a l'edat de 24 anys, Aragonès va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, marcant l'inici d'una carrera legislativa que s'estendria durant diversos mandats. La seva joventut no va ser un impediment, sinó més aviat un avantatge, ja que va aportar una perspectiva fresca i enèrgica a la política catalana. Durant el seu temps al Parlament, va treballar en diverses comissions i va participar activament en el desenvolupament de polítiques clau per a Catalunya.

El punt culminant de la seva carrera va arribar el 2021 quan va anunciar la candidatura com a cap de llista d'ERC per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot i que no va obtenir una majoria absoluta, va aconseguir formar govern mitjançant pactes estratègics amb altres partits. Aquesta habilitat per negociar i formar aliances va ser crucial per al seu èxit i, finalment, el va fer convertir-se en el president de la Generalitat de Catalunya.