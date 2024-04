Aragonès posa sobre la taula les condicions per a un referèndum pactat

El govern de Catalunya ha llançat una nova iniciativa enmig d'una sèrie de polítiques i regulacions sorprenents, en un context marcat per la convocatòria anticipada d'eleccions i un cicle polític controvertit, exacerbat per la incapacitat de l'executiu per assegurar el suport necessari per a l'aprovació del pressupost. Aquesta vegada, el focus està en un pla ambiciós relacionat amb l'aspiració d'independència de Catalunya: un esquema de viabilitat juridicoconstitucional per a un referèndum d'independència que, segons Marta Rovira d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es troba en etapes de negociació amb el govern central dEspanya.

Tot i les afirmacions de Rovira, el govern central, liderat per Pedro Sánchez, ha mantingut una postura ambigua, negant qualsevol compromís concret cap a la realització del referèndum, encara que prèviament es va comprometre a explorar vies de diàleg i entesa amb les forces polítiques catalanes , incloses ERC i Junts per Catalunya, com a part dels acords per a la investidura de Sánchez.

Aquesta proposta arriba en un moment polític delicat, amb el govern català buscant reafirmar el mandat després d'un període d'inestabilitat i l'oposició criticant allò que consideren maniobres polítiques destinades a validar una gestió qüestionada. La iniciativa no sols ressalta les tensions entre el desig d'independència d'alguns sectors a Catalunya i la legalitat constitucional espanyola, sinó que també subratlla la complexitat de les negociacions polítiques entre Catalunya i el govern central, evidenciant la profunda divisió i els desafiaments que enfronta Espanya en conjunt.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst presentar aquest dimarts 2 d'abril en una roda de premsa al Palau de la Generalitat la proposta, les bases de la qual es fonamenten en un encàrrec de l'executiu a l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA ) datat a l'octubre del 2023. Aquest institut, que depèn del mateix Govern, va rebre el mandat de "concretar els instruments jurídics per celebrar un referèndum". Segons informa El Periódico, demà es coneixerà si aquesta proposta es basa en l'explorada el 2013, que implicava que el Govern cedís les competències per fer referèndums a través de l'article 150.2 de la Constitució, o si suggereix una fórmula alternativa.

L'ús potencialment "electoralista" de les institucions governamentals en funcions està sent qüestionat, atès que només queden cinc setmanes per a les eleccions autonòmiques del 12 de maig. Aquesta jugada representa un cop estratègic per part d'ERC, que segurament requerirà una resposta del PSOE a Madrid. Aquest moviment podria alterar les expectatives de vot per als socialistes liderats per Salvador Illa, que apareixen com la força dominant segons totes les enquestes electorals.