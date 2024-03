Aragonès proposa a PSC i Junts un debat a tres amb vista al 12M

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions catalanes, Pere Aragonès, ha criticat que el PSC i Junts "només parlen dels seus caps de llista" i està disposat a un debat a tres amb els candidats, Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts).

"El PSC i Junts només parlen dels seus caps de llista, mentre que nosaltres parlem del país", ha defensat Aragonès en una entrevista publicada aquest diumenge pel 'Diari Ara' i recollida per Europa Press.

El president ha assegurat que està disposat a fer un debat a tres amb Illa i Puigdemont perquè són els tres candidats que ara representen "els grups més importants del Parlament".

Segons el darrer baròmetre del CEO, corresponent a aquest mes de març, els socialistes seran, en efecte, el partit que guanyarà les eleccions. Ho farien obtenint entre 35 i 42 escons. Per tant, igualant la posició del 2021 i millorant substancialment els 33 escons obtinguts llavors.

Darrere del PSC hi hauria ERC, que també és la segona força parlamentària ara mateix a Catalunya. Els republicans, això sí, obtindrien entre 26 i 32 escons, i en perden almenys un respecte als 33 que actualment tenen. I Junts, amb la principal carta de Puigdemont com a número u, passaria a tenir entre 24 i 29 escons. Per tant, també sortiria perdent, després d'haver arribat als 32 el 2021, amb Laura Borràs com a candidata a presidir la Generalitat de Catalunya.