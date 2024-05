Armengol, sobre la compra de mascaretes de la trama Koldo: ''Jo no en sabia res''

La presidenta del Congrés i expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterat aquest divendres 31 de maig que no en sabia res ni va participar en la tramitació ni en la presa de decisions en relació amb la compra d'1,5 milions de màscares a l'empresa Soluciones de Gestió i Suport a Empreses, investigada per l'Audiència Nacional. "Jo no en sabia res", ha insistit.

En la seva compareixença a la comissió d'investigació de les màscares al Parlament, Armengol ha acusat el PP i Vox d'utilitzar la comissió d'investigació a la Cambra autonòmica per obtenir rèdit electoral i de tenir unes conclusions acordades i llestes per ser debatudes dos dies abans de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny.

"Em dol que s'estigui fent servir una comissió que hauria de servir per millorar procediments en el futur per destruir l'adversari amb conclusions predeterminades que es puguin debatre dos dies abans d'unes eleccions", ha afirmat.

"Els sonarà molt el que diré avui", ha afegit al principi de la seva compareixença, en què ha repetit els arguments que ja va presentar en la seva declaració a la comissió del Congrés del 13 de maig passat. D'aquesta manera, ha insistit que en aquell moment les compres es canalitzaven a través dels responsables de l'IbSalut, que la compra a Solucions de Gestió es va guiar per criteris tècnics, que ningú no va rebre ordres i que encara que va poder parlar alguna vegada amb Koldo García , mai va ser per parlar del contracte. "No ho vaig fer ni amb ell ni amb ningú", ha insistit.

Armengol, en la mateixa línia, s'ha referit a la reclamació posterior reiterant que es va fer en temps i forma. "S'han desmuntat totes les acusacions. El que no s'ha explicat és perquè aquella reclamació es va deixar caure", ha afegit.

El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, per part seva, ha aprofitat gran part del seu torn de paraula per acusar el PP i Vox d'aprofitar la comissió d'investigació per construir bitlles per atacar la presidenta del Congrés i el conjunt de la institució.

El socialista, a més, també ha acusat els socis d'investidura de renunciar a la compareixença de Koldo García per electoralisme i per poder debatre les conclusions abans de la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny.

"¿A què ha de venir aquí l'expresidenta del Govern? Tot ha quedat aclarit", ha afirmat Negueruela, apuntant que després de visitar el magatzem de les màscares, s'ha confirmat que no es van distribuir, com va dir Vox, i que segueixen estocades. El socialista ha acusat la portaveu de Vox, Patrícia de les Heras, de mostrar fotografies falses de les màscares.