Comença la jornada d'eleccions gallegues sense contratemps i amb molta seguretat

per Jordi Muñoz González

La jornada electoral amb motiu dels comicis autonòmics a Galícia ha començat "sense incidències ressenyables", tret d'"algun retard" en la constitució d'alguna mesa, però que ja ha estat resolt. En total, 2.217.029 persones residents a Galícia tenen dret al vot, mentres que 476.544 corresponen a electors residents a l'estranger. Les meses electorals, la majoria, ja estan constituïdes, i s'espera que la jornada transcorri sense incidències rellevants.

Així ho ha avançat el director general d'Emergències i Interior, Santiago Villanueva, a la primera de les quatre compareixences previstes sobre el desenvolupament de la jornada electoral a la Comunitat gallega.

Així, a les 10.30 hores estaven obertes el 100% de les taules, fet que suposa un total de 3.951 distribuïdes "als 2.346 locals electorals a Galícia", ha puntualitzat.

A les 12.30 hores d'aquest diumenge està prevista la segona compareixença de Santiago Villanueva per informar del primer avenç de les dades de participació.

Seguretat

Comptaran amb un desplegament de seguretat considerable per part de les forces i cossos de seguretat estatals, autonòmics i locals. Un total de 7.364 efectius estaran encarregats de garantir el desenvolupament normal del procés electoral, des de l'obertura dels col·legis fins al tancament i el recompte de vots.

La distribució d'aquests efectius es detalla per províncies, sent la Corunya la que comptarà amb més presència, amb 2.617 agents, seguida de Pontevedra amb 2.481, Ourense amb 1.132 i Lugo amb 1.133. Aquesta tasca de seguretat comprendrà des de la protecció dels col·legis electorals fins a la vigilància d'infraestructures crítiques i la coordinació amb les forces autonòmiques i locals.

Vot per correu

Destaca el paper del vot per correu, amb gairebé 59.000 vots emesos fins al tancament del termini, un 37% més que a les eleccions del 2016. Tot i la caiguda del 20% en comparació dels comicis del 2020, aquest mètode segueix sent rellevant, especialment en un context marcat per la pandèmia.

Candidats

Pel que fa als candidats, diversos líders polítics han exercit el seu dret al vot en diferents moments del dia, i Santiago de Compostel·la és l'epicentre de l'activitat electoral, on els principals partits seguiran l'escrutini.

Ana Pontón del BNG ha fet una crida a la participació massiva i ha expressat la seva esperança que Galícia pugui "fer història" en aquesta jornada, destacant la importància de cada vot per al futur de la comunitat autònoma.