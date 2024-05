Arriba la fase final de l'amnistia: Quan es votarà?

per Helena Celma

La tramitació de la Llei d'Amnistia al Senat ja entra a la recta final després de gairebé dos mesos i farà aquest dilluns el seu penúltim pas amb la reunió de la ponència. A partir d'aquí, la majoria del PP decidirà si es veta per tornar-la al Congrés al Ple de dimecres 8 de maig o ho deixa per a la sessió del 14 de maig, després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

En qualsevol cas, la majoria absoluta que té el PP al Senat aprovarà el veto --esmena a la totalitat-- a aquesta Llei d'Amnistia, per la qual cosa haurà de tornar al Congrés perquè el Govern i els seus socis parlamentaris aixequin aquest veto i s'aprove definitivament per les Corts generals.

La proposició de llei d'amnistia, que va pactar el PSOE amb les formacions independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez, va arribar al Senat el 15 de març passat amb el tràmit d'urgència després de ser aprovada pel Congrés.

Tot i això, la reforma del Reglament del Senat impulsada pel PP ha donat potestat a la Mesa de la Cambra Alta per eliminar la via d'urgència d'aquesta norma, de manera que l'amnistia ha passat pel Senat com un text ordinari.

Data límit per tramitar-la: el 16 de maig

D'aquesta manera, el termini màxim de tramitació de la Llei d'Amnistia al Senat és de dos mesos, com qualsevol norma ordinària, per la qual cosa la Cambra Alta disposa fins al 16 de maig per votar aquesta norma al Ple.

En aquest context, el PP ha convocat un Ple per dimarts 14 de maig --que no estava previst inicialment al calendari de sessions-- per deixar la porta oberta a votar aquell dia la Llei d'Amnistia, just després de les eleccions catalanes el 12 de maig.

Això sí, fonts populars expliquen que la ponència per elaborar l'informe de l'amnistia --el penúltim pas-- es reunirà aquest dilluns 6 de maig, ia partir d'aquí el debat i la votació de la proposició de llei es podria produir al Ple del 8 de maig el del dia 14, que ha estat habilitat expressament per si es donés el cas.

El pas de l'amnistia pel Senat

Des de l'entrada de l'amnistia al Senat, la Mesa del Senat, amb majoria popular, ha sol·licitat diversos informes per opinar sobre aquesta norma diferents òrgans com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Consell Fiscal, la Comissió de Venècia o els propis lletrats de la Cambra.

Els primers a emetre el seu informe van ser els lletrats del Senat, que van concloure que la proposició de llei d'amnistia és inconstitucional en un text dur en què critiquen la tramitació i el fons d'aquesta norma, que anomenen "reforma encoberta de la Constitució".

Això sí, el PP també va sol·licitar un informe per veure les conseqüències de no tramitar aquesta llei al Senat, com insistia Vox, encara que els lletrats de la Cambra sostenen que s'havia de tramitar, encara que obrien la porta a un conflicte de competències amb el Congrés.

Xoc amb el Congrés

En aquest context, el Senat va aprovar aquest xoc institucional inèdit amb el Congrés impulsat pel PP en què se sol·licitava formalment que la Cambra presidida per la socialista Francina Armengol retirés la proposició de llei d'amnistia en entendre que era una reforma encoberta de la Constitució .

Aquest xoc institucional va ser remès al Congrés dels Diputats, que va respondre al Senat que no retiraria la proposició de llei d'amnistia.

D'aquesta manera, el PP té ara la potestat d'elevar aquest conflicte de competències al Tribunal Constitucional, tot i que sembla que tot indica que acudirà a aquest òrgan quan la llei d'amnistia s'aprovi definitivament.

Des de la Comissió de Venècia fins a presidents autonòmics

Per part seva, l'informe de la Comissió de Venècia no veu conflicte de separació de poders amb la Llei d'Amnistia si són els dijous els qui ordenen les mesures que beneficaran els emparats per la llei.

Tot i això, considera que la norma s'hauria d'haver aprovat per una majoria qualificada, més àmplia a l'absoluta, i critica el procediment d'urgència que ha seguit la llei al Congrés.

Això sí, al seu informe, l'organisme que forma part del Consell d'Europa no entra a valorar si la llei és constitucional o no i assenyala que és una decisió que ha de prendre el Tribunal Constitucional.

Tampoc no es pronuncia sobre si la norma és compatible amb el dret de la Unió Europea, i ho deixa en mans del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).

Així mateix, el Senat va encarregar a la Comissió General de les Comunitats Autònomes un informe sobre el contingut autonòmic de la llei d'amnistia, que va propiciar un debat amb diversos presidents autonòmics del PP i el president català, Pere Aragonès, sobre aquesta norma.

Pel que fa a l'informe del CGPJ, aquest òrgan encara no s'ha pronunciat, mentre que el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha rebutjat dues vegades realitzar informes sobre aquesta norma.

El Senat va crear una comissió ad hoc per tramitar aquesta llei d'amnistia i per ella han desfilat entre el 16 i el 30 de maig diferents experts jurídics proposats pels grups per opinar sobre la proposició de llei.