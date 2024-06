L'arriscada decisió que ha pres Jordi Sànchez sobre la Llei d'Amnistia

L'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, no s'acollirà a la Llei d'Amnistia, com tampoc no va voler que ningú demanés el seu indult, i confia en els processos oberts al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

En declaracions a Europa Press aquest dimarts, després de la publicació de la Llei d'Amnistia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha explicat que la seva actitud és "de desconfiança" envers la justícia espanyola.

"Indult i amnistia és el mateix, són arranjaments que fa el Govern espanyol, amb una majoria parlamentària i que la justícia ha d'aplicar, no em semblen malament però no és la meva guerra", ha sostingut Sànchez ha insistit que la seva "única motivació" és el TEDH, i és on centrarà els seus esforços i els seus recursos, i ha assegurat que si aquest tribunal li dóna la raó, Espanya haurà d'anul·lar la sentència del judici de l'1-O i decidir si torna a celebrar el judici o no.

Va demanar no acollir-se els indults

Ha recordat que quan el Govern central va anunciar els indults als líders independentistes que eren a la presó va decidir que ningú ho demanés per a ell. També ha detallat que, quan hi va haver al·legacions i recursos contra els indults, va donar instruccions als seus advocats perquè no intervinguessin si escau: "El meu raonament és de dir: aquest no és el meu embolic, ja fareu el que heu de fer".

Sànchez ha afirmat que ha arribat a la conclusió que "amb la justícia, amb el Tribunal Suprem (TS), no serveix de res plantejar un escrit o un raonament ajustat a dret, perquè han aplicat el que han volgut des del minut u".

Antecedents penals

Ha sostingut que també prendria aquesta decisió si estigués inhabilitat, i ha assenyalat que si el TEDH li dóna la raó també s'eliminarien els antecedents penals igual que passa amb l'amnistia, perquè s'anul·laria la sentència.

Ha insistit que confia en la justícia europea, i ha detallat que té dues demandes presentades i acceptades al TEDH i que ja s'estan tramitant, "en espera que Espanya presenti les seves al·legacions".