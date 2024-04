L'article de la Constitució al qual apel·la Aragonès per celebrar un referèndum

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat l'article 92 de la Constitució espanyola com a "via òptima" per a un referèndum d'independència a Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts 2 d'abril en roda de premsa després d'haver rebut l'informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) 'Identificació i concreció de les vies jurídiques per fer un referèndum que pregunti a la ciutadania de Catalunya sobre la independència de mans del director de la institució, Joan Ridao, i que parteix dels treballs del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat.

"Votar és possible i només és una qüestió de voluntat política, com l'amnistia", ha assegurat Aragonès, que ha explicat que la pregunta plantejada per l'informe és: 'Voleu que Catalunya sigui un estat independent?', amb una resposta binària i sense requisits de quòrum.

A parer seu, hi hauria fins a 3 vies jurídiques per poder celebrar un referèndum acordat amb l'Estat.

Crítiques de Feijóo: "Torna amb la matraca"

Les reaccions, tot i això, no s'han fet esperar. Una de les més contundents ha estat la del líder de l'oposició al Congrés, Alberto Núñez Feijóo.

El gallec ha carregat durament aquest contra Aragonès, per tornar a la "matraca de la independència" i ha subratllat que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, hauria de "trencar avui mateix" amb els socis independentistes.

"Si a Sánchez li quedés sentit d'Estat, no deixaria ni que presentessin aquesta proposta de referèndum, avui mateix trencaria amb els seus socis i posaria fi a aquest viatge sense retorn. Catalunya no mereix més fugides endavant", ha proclamat davant la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos.