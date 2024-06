Artur Mas proposa una llista independentista conjunta si es repeteixen les eleccions

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha proposat aquest dissabte que es promogui una llista independentista conjunta en cas d'una repetició electoral a Catalunya, si els propers dos mesos cap candidat no aconsegueix ser investit com a nou president català.

"Si el món sobiranista vol quedar primer, em fa la sensació que l'única via que hi ha és una llista conjunta. Això ja es va fer en el passat, es va quedar clarament primer en aquella ocasió, parlo de vuit o nou anys enrere", ha dit assegurat Mas en una entrevista a RAC1.

Mas ha remarcat que, en cas que es reedités una llista independentista conjunta com va passar el 2015 amb la candidatura de Junts pel Sí, aquesta llista podria guanyar les eleccions catalanes, i per això "podria reclamar amb totes les conseqüències la presidència de la Generalitat ".

Ha valorat que el candidat de Junts a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaria més disponible per impulsar una candidatura independentista conjunta, tot i que ha afegit que, en el cas d'ERC, els republicans tenen "moltes més reticències".

També ha matisat que una repetició electoral no és "un gran escenari ni l'escenari desitjat ni desitjable" tret que serveixi per fer algun canvi, i ha advertit que, si no hi ha cap moviment polític com el de la llista independentista conjunta, existeix risc de repetir els mateixos resultats que ara.