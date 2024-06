Artur Mas proposa que ERC i Junts vagin junts si es repetissin les eleccions

per Redacció CatalunyaPress

L'ombra d'una possible repetició electoral sobrevola sobre Catalunya, i malgrat que la majoria de polítics s'estimen més evitar-ho, la realitat és que ja comencen a maquinar estratègies per sortir millor aturats en cas de tornar a passar per les urnes.

En el cas de l'expresident Artur Mas, no ha dubtat a explicar que una repetició electoral seria una mala notícia. "No seria bo. Quan la gent ha votat, agradarà més o menys, però és el que ha votat", explicava l'antic dirigent de Convergència i Unió en una entrevista amb Els Matins de TV3. "Repetir eleccions és temps i diners", remarcava.

El principal escull està sent ERC, ja que va declarar que se situaria a l'oposició i cada vegada se li complica més a PSC arribar a la presidència sense el suport dels independentistes. Davant d'aquest escenari, Mas ha posat sobre la taula la proposta de crear una plataforma conjunta on hi hagi els partits sobiranistes, especialment Junts i Esquerra Republicana.

Amb aquesta unió, el més important seria que l'independentisme s'alcés com a primera força, de manera que poguessin ocupar el tron.

Aquesta proposta ja la va deixar entreveure el 31 de maig passat en un article d'opinió publicat al Diari Ara, remarcant que els partits independentistes "quedarien clarament primers" i així podrien reclamar a Illa que els facilités la investidura.

Paral·lelismes entre Madrid i Catalunya

A més, Artur Mas ha deixat clar que hi ha una similitud entre la situació de la Moncloa i el Govern de Catalunya, en cas d'aconseguir quedar com a primera força si s'unifiquessin les forces.

"Si quedes primer a la Generalitat i hi ha una simetria entre Madrid i Catalunya, pots fer un doble acord. Els independentistes garantirien una estabilitat a l'Estat, i els socialistes garantirien estabilitat a Catalunya. Amb governs estables i majories molt grans", afegia.

Artur Mas ha proposat la reedició de la coalició de Junts pel Sí, encara que "la situació és molt diferent", tal com ha reconegut ell mateix, però la qüestió és que es canviï alguna cosa respecte a les passades eleccions perquè el resultat i el bloqueig no sigui el mateix.