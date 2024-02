Arxiven la causa sobre el ninot de Sánchez apallissat a Ferraz

La jutge Concepció Jerez ha acordat arxivar la investigació dels fets que van passar la nit de Cap d'Any al costat de la seu nacional del partit del carrer Ferraz, quan es va penjar i va apallissar un ninot identificat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, assegurant que " la manca d'educació no és delicte".

En una interlocutòria d'aquest dijous, la titular del Jutjat d'Instrucció 26 de Madrid assegura que les expressions abocades aquell dia "no constitueixen incitació a l'odi ni al president del Govern" ni al PSOE i "per tant no han de ser perseguides" per la Justícia .

"Potser no està ben vist des d'un punt de vista cívic, i el llenguatge sigui vulgar i groller, i evidentment, podrien ser censurables des d'aquesta perspectiva, però la manca d'educació no és delicte. Pot ser desagradable per a l'al·ludit o els seus partidaris, però no és delicte”, assegura la magistrada.