Asens aspira que Comuns, ERC i la CUP frenin la ''sociovergència'' al Parlament

per Gabriel Izcovich

El candidat de Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha dit que la seva formació aspira a un front comú amb ERC i la CUP per frenar la "sociovergència" al Parlament, davant la possibilitat, diu, que PSC i Junts usin la seva majoria per aprovar polítiques conjuntament.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'NacióDigital' recollida per Europa Press, Asens ha valorat que ERC, des de l'oposició, té més possibilitats perquè "recuperi la seva ànima d'esquerres" i, sobre la CUP, ha dit que li agradaria que mirés més a lesquerra.

Asens ha defensat un Govern que se sostingui en una majoria d'esquerres, una fórmula que, a parer seu, és la que més suports tindria al Parlament, encara que ha advertit que el PSC és "com un camaleó, en funció de qui tingui el al costat, es posa d'un color o d'un altre”.

Preguntat sobre les diferències entre PSC i Junts, ha assegurat que els socialistes han demostrat ser un partit més progressista, i ha criticat els segons per "flirtejar" amb postulats de l'extrema dreta, sobretot en temes migratoris, i per fer alcaldessa de Ripoll (Girona) a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Palestina

Sobre els atacs d'Israel a Gaza, Asens ha valorat que el reconeixement de l'Estat palestí per part del Govern d'Espanya "no n'hi ha prou", i ha demanat trencar relacions institucionals i comercials amb Israel per aïllar, ha dit, el president israelià perquè acabi la guerra.

Ha remarcat que quan s'està parlant de drets humans i d'un genocidi amb tants milers de morts, ha dit textualment, en l'última cosa que cal pensar en el cost electoral.