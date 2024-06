Asens demana mobilitzar el vot dels que tenen ''Palestina al cor''

El candidat de Comuns a les eleccions al Parlament Europeu, Jaume Asens, ha demanat aquest diumenge mobilitzar el vot de la gent "que té Palestina al cor", i ha reivindicat que res no està escrit de cara als resultats que surtin d'aquests comicis .

"Us demano davant aquells que ens volen tornar a glaçar el cor: ompliu les urnes d'esperança i de llibertat. Jo crec que la gent serà conscient del que ens estem jugant", ha expressat Asens, després de votar al seu col·legi electoral a el centre de la ciutat de Barcelona.

Després de preguntar-li sobre una possible baixa participació, ha respost que no es vol plantejar aquest escenari i que, davant d'això, és un dia per animar la gent a votar, a no quedar-se a casa ia no resignar-se.

"Ens juguem el futur d'Europa", ha reiterat Asens, que va com a número 2 de la llista de Sumar a nivell estatal, darrere de la candidata Estrella Galán.

Asens ha assegurat que més del 70% dels assumptes que es legislen a Barcelona, Catalunya ia l'Estat, textualment, tenen a veure amb el que es decideix a Europa, i per això ha animat la gent a votar per aquesta rellevància que , diu, tenen els comicis d'aquest diumenge.

La trajectòria d'Asens

Asens, nascut el 16 de desembre de 1967 a Barcelona, va començar com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona el 2003, on es va destacar per la defensa dels drets socials i la lluita contra l'especulació immobiliària. Durant el seu temps com a regidor, va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat i va ser un defensor de la justícia social i la participació ciutadana a la gestió municipal.

El 2015, Jaume Asens va fer el salt a la política nacional en ser elegit diputat al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona a les eleccions generals. Des de llavors, ha estat una veu destacada al Parlament espanyol en defensa dels drets civils, els drets humans i la justícia social.

Com a diputat, Asens ha estat un crític de les polítiques d'austeritat i de retallades, advocant per mesures que promoguin la igualtat, la solidaritat i el benestar social. A més, ha estat un ferm defensor del diàleg i la negociació política com a vies per resoldre els conflictes i assolir solucions consensuades. Ara és el candidat de Comuns a les eleccions al Parlament Europeu.