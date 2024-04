Així és Ali Khamenei, el líder suprem de l'Iran

Ahir a la nit, la República Islàmica de l'Iran va llançar un atac massiu cap a Israel. Segons les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'Iran va desplegar 170 drons, 30 míssils de creuer i 120 míssils balístics en aquesta ofensiva, presentada com una represàlia a l'atac ocorregut en el que se suposa és l'ambaixada iraniana a Damasc, encara que les FDI ho neguessin. Però qui és darrere de tot això?

Ali Khamenei. És el líder suprem de l'Iran des del 1989. La figura central en la política i la ideologia del país és un destacat representant de la línia conservadora i religiosa en el sistema polític iranià. Abans d'assumir com a líder suprem, Khamenei va ocupar diversos càrrecs polítics i religiosos, incloent-hi la presidència de l'Iran entre 1981 i 1989. Ali Khamenei va néixer el 17 de juliol de 1939 a Mashhad, Iran.

La ideologia d'Ali Khamenei es basa en una interpretació estricta de l'Islam xiïta i en la defensa dels principis de la Revolució Islàmica de 1979. Khamenei ha mantingut una postura antioccidental i ha estat crític de la influència de potències estrangeres a la regió, especialment de Estats Units i Israel. Sota el seu lideratge, l'Iran ha mantingut una política exterior que ha buscat expandir la influència xiïta a l'Orient Mitjà, recolzant grups com Hezbollah al Líban i recolzant el règim de Bashar al-Assad a Síria.

La Revolució Islàmica del 1979 va sorgir com a resposta al descontentament popular per l'opressió política, la desigualtat social i la influència occidental en el règim del xa Mohammad Reza Pahlevi. Liderada per l'aiatol·là Ruhollah Khomeini, la revolució va culminar amb la caiguda del govern del xa i l'establiment de la República Islàmica de l'Iran, amb Khomeini com el Líder Suprem.

L'establiment de la República Islàmica va comportar canvis profunds en l'estructura política i social de l'Iran. Es van implementar reformes basades en la interpretació religiosa de l'Islam, incloent-hi nacionalitzacions econòmiques, restriccions a les llibertats civils i un nou sistema de govern guiat per principis islàmics. Aquesta transformació va generar tensions internes i va influenciar la política regional i internacional, marcant una nova era a l'Orient Mitjà.

En els darrers anys, l'Iran ha mantingut una postura ferma amb Israel. S'han produït intercanvis d'amenaces i conflictes indirectes a través de proxies a la regió. Això ha esclatat ara, després de l'atac d'Israel i la resposta iraniana.