Asens advoca perquè ERC presideixi el Parlament de Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número 2 de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens, ha afirmat que prefereix que ERC presideixi el Parlament en comptes de Junts, i ha instat les forces progressistes a la Cambra catalana a posar-se d'acord per aconseguir-ho: “És un escenari que m'agradaria”.

En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio, ha respost així en ser preguntat per la possibilitat que les forces independentistes arribin a un pacte per triar el nou president o presidenta de la Cambra catalana.

"Ens hem de posar d´acord les forces progressistes perquè el Parlament sigui presidit per un partit d´esquerres com ho és ERC", ha sostingut Asens, que ha assegurat que la suma viable és la de partits progressistes.

Ha descartat sumar esforços amb el PSC i el PP per impedir una majoria independentista a la Mesa del Parlament, i ha sostingut que els Comuns no entraran en un Govern amb el PSC que aposti pel Hard Rock.

Tot i això, Asens no ha aclarit si investirien un Govern en solitari dels socialistes malgrat que no descartessin aquest projecte, i ha afegit que l'haurà de decidir l'equip negociador.

Asens ha assegurat que confia que el PSC es mogui en aquesta posició a favor del Hard Rock, i ha definit els socialistes com un "gran camaleó polític", ja que, segons ell, tenen la capacitat de dir una cosa i fer la contrària.

Oficialitat del català

El candidat a les europees s'ha compromès a no votar "cap president del Parlament Europeu o de la Comissió Europea que no accepti l'oficialitat del català" a les institucions europees, i ha instat el PSC, ERC i Junts a fer el mateix.

Ha cridat aquestes tres formacions a fer "un front comú per defensar l'interès del país per sobre dels interessos de partit", i ha sostingut que si va ser possible aconseguir que es parlés català al Congrés, es pot aconseguir també a l'Eurocambra .

Asens també s'ha compromès a deixar-se "la pell a defensar l'Amnistia al Parlament Europeu", ha assenyalat que seria inconcebible que els jutges no apliquessin aquesta Llei, i veu preocupant que hagi circulat una guia a través del correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contra l'aplicació d'aquesta norma.

Ha afirmat que "no és estrany" que aquesta norma no estigui encara publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ja que primer s'ha de publicar al Butlletí del Congrés, després l'ha de signar el Rei i després es publica al BOE, cosa que assegura que de vegades triga més del que és habitual.

Irene Montero

Asens ha criticat que la candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, tanqués la porta "de manera sorollosa" a reunificar l'espai de l'esquerra ia presentar-se juntament amb Sumar en uns futurs comicis.

Ha reivindicat els Comuns com un espai català i sobirà, i ha sostingut que per al seu partit "seria inconcebible anar a un debat de TV3 com el de demà amb una persona que pertany a un projecte estatal", tot i que ha afegit que ell en té molt respecte i admiració cap a Montero.