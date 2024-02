L'assaig del tripartit català surt malament: els Comuns podrien tombar els Pressupostos

El PSC de Salvador Illa ha arribat a un acord amb el Govern de Pere Aragonès per tirar endavant els Pressupostos del 2024. Tot i això, republicans i socialistes no sumen prou vots per tirar-los endavant pel que, repetint la mateixa fórmula que a l'Ajuntament de Barcelona hauran d'aconseguir el vot dels Comuns sense tenir gaire per oferir. Tot i això, sembla que els d'Ada Colau i Jéssica Albiach, en aquesta ocasió, no passaran pel cèrcol amb la mateixa facilitat.

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha insistit a mantenir el veto al Hard Rock com a condició per als Pressupostos de la Generalitat: "Si ERC no s'atreveix a dir-li a (Salvador) Illa 'no', ja ho farem nosaltres".

En una entrevista aquest dimarts al canal 3/24, ha recordat les "condicions" dels comuns per negociar els comptes, que ha de passar per impulsar l'habitatge, l'educació, la sanitat i les energies renovables, i remarca que els comuns assumeixen el compromís de posar límits al Harc Rock.

"Volem el compromís que el Hard Rock no tira endavant. Aquesta és la condició per discutir i per a una negociació de manera tranquil·la", ha insistit, i ha apuntat que els escons dels comuns són imprescindibles també per negociar els comptes.

El problema del Hard Rock és que s'ha convertit en una condició del PSC per aprovar els Pressupostos, i alhora és la línia vermella dels Comuns per votar-hi en contra. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als comuns que donin suport als Pressupostos del 2024: "No haurien de sacrificar-se per altres debats", ha afirmat en ser preguntat per la línia vermella dels de Jéssica Albiach, que demanen que el Govern descarteu el projecte del Hard Rock.

Així s'ha pronunciat en roda de premsa aquest dimecres abans d'aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2024 en un Consell Executiu extraordinari.

"Ningú que tingui voluntat d'avançar es pot oposar" a aquests Pressupostos, ha afirmat el president català, que ha recordat que els comuns van donar suport als comptes del 2022 i 2023, i no veu cap raó perquè el 2024 no sigui possible aconseguir suport.

La governabilitat de Catalunya entre el PSC, ERC i Comuns s'ha convertit en un assaig per projectar el futur Govern que sortirà de les properes eleccions -que s'han de celebrar abans del febrer del 2025-. En aquest sentit, aquests pressupostos seran clau per saber si el tripartit català és un experiment fallit o, per contra, una opció factible per a l'estabilitat de Catalunya al proper lustre.