L'assemblea de Sumar no aconsegueix esquivar les tensions del pacte amb Más Madrid

La primera assemblea estatal de Sumar ha culminat amb la consolidació del lideratge del seu líder, Yolanda Díaz; la candidatura del qual s'ha imposat de forma clara en l'elecció del 70% de la direcció estatal que correspon al seu projecte.

Tot i això, la cita congressual no ha pogut esquivar la qüestió dels equilibris i tensions entre partits, sobretot arran de l'acord bilateral entre Sumar i Más Madrid, que ha sobrevolat el desenvolupament de la jornada i ha tornat a despertar la crítica oberta per part de IU Madrid.

A l'acte de tancament s'han proclamat els resultats de la votació per triar els 80 membres del Grup Promotor, el màxim estament directiu de Sumar, i que Díaz coparà en collir la seva candidatura 6.671 vots, el 81,6% dels sufragis emesos pels 8.179 inscrits que han participat en aquest procés.

Això li reportarà pràcticament el 95% de l'òrgan, 76 seients per a una llista que aglutinava el nucli dur, mentre que la candidatura alternativa promoguda des d'un sector de la formació a Balears aconsegueix quatre seients.

Dins aquest procés marcat per la baixa participació atès que només han votat l'11,7% dels 70.000 inscrits totals de Sumar, també ha tirat endavant les ponències polítiques i organitzatives, que consagren l'ideari laborista de Sumar i la quota del 30% de la direcció estatal als partits aliats, encara que en el pla territorial se li assigna més pes.

No obstant això, caldrà esperar almenys un mes perquè els partits designin els representants de la seva quota perquè, una vegada el Grup de Coordinació estigui al complet, es procedeixi a triar l'executiva de Sumar i nomenar formalment Díaz com a coordinadora general del projecte, atès que aquesta potestat recau en aquest òrgan.

Els principals càrrecs de Sumar, amb Díaz al capdavant, han subratllat que surten enfortits d'aquesta cita i que no són un fenomen temporal a la política. Això sí, han remarcat que són conscients que només amb governar no n'hi ha prou per perdurar sinó que cal organització, sobretot a nivell territorial, sense "repetir els passos de ningú", en paraules del seu portaveu, Ernest Urtasun.

Model federal i desplegament asimètric

Tot i això, Sumar no ha pogut eludir les tensions partidistes, sobretot arran de la sacsejada interna per l'acord bilateral entre Más Madrid i Sumar.

El coordinador d'IU Madrid, Álvaro Aguilera, ha avisat després d'assistir a l'assemblea que Sumar hauria trencat amb ells després de l'acord bilateral de relació amb Más Madrid que, segons ha explicat, IU encara no coneix, insistint que es tracta d'una organització federal i que deixar-los fora de Madrid és deixar-los “fora de l'Estat”.

Mentrestant, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha intervingut expressant els postulats de la direcció d'IU, en defensar que l'aspiració de la seva organització és que Sumar sigui un espai "plural" on tots els sectors de l'esquerra s'asseuen " còmodes", amb "els mateixos drets i drets d'igualtat". A més, ha reivindicat la forta implantació municipal de la seva organització.

Quan el debat sobre les relacions de partits i el desplegament territorial s'ha despertat per l'acord bilateral amb Más Madrid, des de Sumar han defensat que el seu model és federal i assumeixen que la seva construcció orgànica tindrà un component asimètric, ja que hi ha forces autonòmiques amb forta implantació a les seves comunitats que requereixen aquesta estratègia.

En el cas del pacte amb Más Madrid, manifesten certa sorpresa atès que l'acord recull elements genèrics i el compromís de futur de treballar en un espai conjunt, des del reconeixement de Más Madrid com a força majoritària.

Per tant, en el cas de Sumar emfatitzen que no hi haurà cap problema a l'àmbit municipal, sobretot a localitats com Rivas, un bastió d'IU, i Alcorcón, on l'exdirigent de Podem Jesús Santos abandera una candidatura local. Així, apunten que Sumar tindrà estructura a Madrid

En el cas dels 'comuns' l'acord bilateral implica que Sumar es refereix i s'integrarà a la marca catalana i que el pacte amb Más Madrid no és el mateix cas, on s'aplicarà un model intermedi.

El desplegament de Sumar marca l'assemblea

D'altra banda, fonts d'altres formacions aliades a Sumar admeten que els efectes de l'acord entre Sumar i Más Madrid han estat presents als contactes interns durant la jornada i que assumeixen que hi haurà altres protocols futurs amb altres formacions, com ara Compromís o IU .

Des d'aquests sectors també hi ha veus que admeten que subscriure aquest pacte amb Más Madrid les vigílies de l'assemblea ha estat un error de càlcul, ja que ha desviat el focus sobre els missatges polítics i els debats ideològics que havien de primar a l'Assemblea

En tot cas, des del costat de Sumar desgranen que els marcs de col·laboració amb forces d'àmbit estatal són clars i es basa en el desplegament clar de Sumar en aquestes comunitats on prevalgui la presència de partits nacionals, tant en termes organitzatius com de marca.

Alhora, entre els reptes immediats en la relació amb els partits emergeix la candidatura de coalició a les eleccions europees, on s'han d'acordar les posicions dels diferents partits en una llista unitària.

Precisament, l'assemblea ha servit per promocionar la seva proposta per al capdavant de llista a aquests comicis, Estrella Galán, que ha assumit el rol de liderar el projecte de Sumar a Europa, basat en la defensa dels drets humans i en una internacional progressista , davant de l'auge de l'extrema dreta.

Per a la candidatura, formacions com IU, Más Madrid, Compromís, els 'comuns' o Verdes Equo ja han reivindicat disposar de llocs de sortida en l'oferta electoral que impulsi Sumar al 9-J, on la setmana que ve sembla clau per tractar d'aconseguir un acord conjunt, blindant la paritat a l'ordre de la llista.

Ara com ara, IU ha designat com el seu principal candidat a l'actual eurodiputat Manu Pineda mentre que els 'comuns' han fet el mateix amb Jaume Asens, mentre que Verdes Equo va triar per primàries el seu coportaveu Florent Marcellesi.