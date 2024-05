Asens titlla la convenció de Vox a Madrid de ''autèntica casa dels horrors''

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha titllat d'"autèntica casa dels horrors" la convenció organitzada per Vox aquest cap de setmana a Vistalegre (Madrid), on acudeixen rellevants figures internacionals de l'espai polític de Vox, com el president d'Argentina, Javier Milei.

"Avui a Madrid hi ha un desembarcament de l'extrema dreta mundial: persones com Milei, diferents representants com Meloni. Vox ha convertit Madrid en una autèntica casa dels horrors", ha assegurat en una atenció als mitjans des de Viladecans (Barcelona).

Mira el resultat del 9 de juny

Davant la possibilitat que la dreta i l'extrema dreta puguin sumar majoria a l'eurocambra després de les eleccions europees del 9 de juny, ha advertit que l'extrema dreta és "aquest corrent que nega la ciència, els drets de les dones, de les migrants".

"Vol que mirem cap avall, cap als diferents, cap als vulnerables, els penúltims contra els últims, perquè no mirem cap amunt, cap als veritables culpables de la crisi, l'1% que contamina i destrueix el planeta", ha criticat a referència a lespai polític de Vox.

El candidat ha assegurat que Abascal i Fiejóo volen convertir Europa a l'Argentina de Milei, i ha demanat "aturar la internacional reaccionària, la internacional de les retallades, de l'odi que pot engendrar els pitjors fantasmes de la xenofòbia, el racisme i la islamofòbia ".

Asens i ERC

D'altra banda, Asens ha assegurat que ERC "necessita acabar de pair" els resultats de les eleccions catalanes del 12 de maig, i ha demanat als republicans que es decantin per un govern progressista.

El polític ha fet una crida a ERC a "adonar-se que només hi ha dues alternatives", contraposant la fórmula d'un govern recolzat per forces progressistes, diu, amb una eventual repetició electoral si no hi ha un pacte per investir cap candidat.

Amb vista a les negociacions, ha remarcat que "a priori" el seu partit no està disposat a renunciar a qüestions essencials del seu programa polític, com és el projecte del Hard Rock.