Associacions de juristes llancen un manifest contra l'amnistia

per J.C. Meneses Montserrat

Vuit associacions professionals de l'àmbit jurídic han presentat un conjunt manifest en defensa de l'Estat de dret titulat "sense Estat de dret no hi ha democràcia" i han rebutjat la llei d'amnistia.

Ho han presentat aquest dimecres en un acte a la Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliva (UAO) CEU de Barcelona, en què han intervingut representants de les associacions que han impulsat el manifest.

A partir d´aquest dimecres s´obriran les adhesions al manifest i les vuit associacions que l´han impulsat són Associació de Fiscals, Associació Professional de la Magistratura, Fòrum Judicial Independent, Associació d´Advocats de l´Estat, Associació d´Inspectors d´Hisenda de l´Estat, Sindicat de Inspectors de Treball i Seguretat Social, Associació Professional de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social i Associació Secretaris, Interventors i Tresorers de lAdministració Local.

Per part de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus ha considerat que l'actual discurs polític no enforteix l'Estat de dret sinó que "està tensant el sistema mitjançant atacs a fiscals i jutges fins i tot des del Govern mateix", i creu que la llei d'amnistia senti un precedent inacceptable.

El portaveu de l'Associació de Professionals de la Magistratura, Pablo Baró, creu que en incloure la referència al 'lawfare' a l'acord d'investidura de Govern "s'ha creuat una grandíssima línia vermella", i ha titllat de perversa la llei d'amnistia perquè creu que s'ha fet per a persones concretes i perquè considera que es dirigeix contra els jutges de l'Audiència Nacional (AN) i el Tribunal Suprem (TS).

Per part de Fòrum Judicial Independent, Roberto García Ceniceros, ha destacat la polarització que considera que s'ha creat al voltant del debat sobre l'amnistia, i creu que l'aprovació d'aquesta llei reflecteix "la idea progressiva que el poder executiu es creu amb la facultat d'acabar amb la resta de poders de l'Estat per l?únic fet d'haver guanyat unes eleccions".

La presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, Ana de la Herrán, ha alertat de la situació de "deteriorament important de les institucions" per canvis en el sistema de preparació i selecció dels funcionaris que a parer seu faran primar la subjectivitat sobre lobjectivitat.

En representació del Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, Ana Monzo ha posat en valor "la importància que té ser respectuós amb la Constitució espanyola i l'Estat de Dret" a la feina, així com la rellevància del principi d'igualtat de tracte, i ha cridat a evitar una possible transferència de la Seguretat Social a les comunitats autònomes.

Per part de l'Associació Professional de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social, Mónica González ha retret als polítics fer servir "una versió edulcorada del llenguatge que aconsegueixi tergiversar la realitat".

Per al vicesecretari de l'Associació de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local, Alberto Bravo, el seu ofici és un fre a la corrupció als consistoris, i ha afirmat que per la proximitat que tenen amb la política municipal els seus col·legues estan "especialment temorosos del que pot suposar una classe política impune pels seus delictes”.

"No veig de quina manera una llei que afavoreix els polítics que han generat la discòrdia pot afavorir la concòrdia"

Després de la presentació del manifest, l'acte ha continuat amb un debat en què la catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixas ha rebutjat que l'amnistia pugui afavorir la concòrdia: “Si hi ha discòrdia és sobretot per l'actuació de determinats polítics i no veig de quina manera una llei que afavoreix els polítics que han generat la discòrdia pot afavorir la concòrdia. Se'm fa una cosa totalment impossible".

També ha participat en el debat el vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, que ha reflexionat que l'ús de l'expressió 'lawfare' pretén atacar els jutges "en una època en què han confluït interessos diversos que volen trencar l'Estat i la democràcia liberal, i l'únic escull són els jutges independents”.