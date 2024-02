L'Audiència descarta la petició d'un investigat d'apartar el jutge García Castellón

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició d'Oleguer Serra, un dels investigats pel paper que hauria jugat la plataforma 'Tsunami Democràtic' en els disturbis posteriors a la sentència del 'procés' a la tardor del 2019, d'apartar de la causa el magistrat Manuel García Castelló.

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press , els magistrats inadmeten l'incident de recusació per un defecte de forma, rebutjant analitzar si les manifestacions que el jutge va realitzar l'octubre de l'any passat al Fòrum d'Ourense "afecten la necessària aparença d'imparcialitat" del titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6.

"Jo únicament com a ciutadà puc dir dues coses: que a la Constitució tampoc no està prohibida l'esclavitud i no obstant això no és possible. I no està prohibida expressament. I dos: Bé, aquests senyors han dit que així que ho tornaran a repetir , per tant ¿serà aquesta amnistia la primera de moltes altres després?", va deixar anar, en relació a la Llei d'Amnistia.

El defecte formal, segons detalla la Sala, és degut a un error en el poder especial necessari per plantejar una recusació. En concret, els magistrats indiquen que al poder atorgat per Serra "no s'indica ni el procediment ni la causa de recusació, ni es designa el recusat".

Va ser el 24 de gener passat quan el jutge va assenyalar que la recusació presentada per Serra no tenia "dels més elementals requisits formals exigits per a la seva tramitació", ja que no estava signada pel recusant ni s'acompanyava de poder especial, ni s'havia produït ratificació , per la qual cosa tampoc resultaria per aquesta via admissible, com va passar a la Sala Penal amb la recusació presentada per l'investigat de Josep Lluis Alay, 'mà dreta' de l'expresident català Carles Puigdemont i investigat en la causa.

Caos processal

La representació de Serra va recórrer aquesta decisió a la Sala acusant García Castelló de "tractar de confondre" amb els seus raonaments dues qüestions molt diferents, és a dir: el dia d'inici de termini per interposar la recusació "que seria quan es va tenir coneixement de la causa", i "el dia que el processat que promou la recusació va tenir l'oportunitat processal per fer-ho".

La defensa de l'investigat sostenia a més que la inadmissió del tràmit d'incident de recusació era "nul·la de ple dret d'acord amb l'article 238.3 de la Llei orgànica del poder judicial per no seguir les regles del procediment de recusació (...) i per generar gran "indefensió" a l'investigat.

Amb tot, la Sala deixa clar que, malgrat observar cert "descontrol" i "caos processal", la "infracció per haver-se inadmès a limine la recusació mitjançant una simple providència i no per interlocutòria motivada no ha generat indefensió material al recurrent" .

No obstant això, i malgrat rebutjar el recurs de Serra, la Sala Penal li dóna la raó pel que fa als terminis temporals en què va haver de presentar la recusació. "No pot, com fa la interlocutòria apel·lada, exigir-se que es formuli recusació abans de ser part en el procediment, sobretot quan expressament s'havia negat la seva personació", apunta.