L'Audiència Nacional anul·la la primera sentència judicial del 'Cas Villarejo'

per Redacció CatalunyaPress

La Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional ha anul·lat la primera sentència de l'anomenat Cas Villarejo , que va condemnar a 19 anys de presó el comissari jubilat de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i ha ordenat a la mateixa secció que va elaborar la primera una nova resolució que valori la totalitat de la prova practicada al judici oral i es pronunciï sobre tots els delictes objecte d'acusació.

Els magistrats estimen així parcialment els recursos plantejats per les acusacions, entre elles Fiscalia Anticorrupció, i els acusats que van ser jutjats per Iron , Land i Pintor .

Els altres recursos

En la sentència, els magistrats de la Sala d'Apel·lació han estimat, a més del recurs d'Anticorrupció, els presentats per les acusacions i els acusats que van ser jutjats a les peces Iron (peça 2), Land (peça 3) i Pintor (peça 6 ).

A la sentència ara anul·lada, del juliol de l'any passat, la Secció Quarta havia condemnat Villarejo a 19 anys de presó per delictes de revelació de secrets d'empreses i particulars, mentre que l'havia absolt dels delictes de suborn i extorsió en grau de conspiració. Juntament amb el comissari, 26 persones més van ser jutjades, entre elles el seu soci Rafael Redondo, que va rebre una condemna de tretze anys de presó. A més, nou persones van ser sentenciades a penes que oscil·laven entre tres mesos i dos anys, mentre que 16 més van ser absoltes, entre elles la dona i el fill de Villarejo, així com diversos policies.

Després d'examinar tots els recursos presentats, la Sala d'Apel·lació considera que la sala d'instància no es va pronunciar sobre qüestions plantejades per les parts, per la qual cosa li ordena que en valori totes.

En concret, haurà de dur a terme una valoració de les proves presentades al judici que no han estat motivades adequadament. A més, s'haurà de pronunciar sobre els aspectes següents:

1. Delictes de conspiració per a l'extorsió a alguna de les peces.

2. Obstrucció a la Justícia.

3. Manca de motivació de les indemnitzacions, fixades en concepte de responsabilitat civil.

4. Quota diària de multa.

5. Contradiccions en el pronunciament relatiu a:

- La participació de Mario Carpintero López al delicte continuat de falsedat en document mercantil.

- Les costes de les acusacions particulars i popular.

6. Absolució de les persones jurídiques Herrero i associats i Procisa.