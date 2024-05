L'Audiència Provincial de Madrid dona llum verda a investigar Begoña Gómez

L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat rebutjar la pretensió de Fiscalia que s'arxivi la investigació oberta pel Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de trànsit d'influències i corrupció als negocis. Avala així la decisió de l'instructor, però matisa que considera que no calia decretar el secret de les actuacions.

Així consta en una interlocutòria d'aquest tribunal que respon al recurs d'apel·lació que va presentar a finals d'abril la Fiscalia en què, segons fonts fiscals consultades, es demanava que es revoqués la interlocutòria de 16 d'abril pel qual el jutge Juan Carlos Peinado va adoptar la decisió d'obrir diligències de recerca arran de la denúncia del sindicat Manos Limpias.

Aquesta denúncia va ser registrada pel seu president Miguel Bernad el 9 d'abril passat i hi sostenia que Begoña Gómez, "prevalent-se del seu estatus personal, esposa del president del Govern d'Espanya, ha anat recomanant o avalant per carta de recomanació amb la seva firma a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

Des del sindicat asseguraven que un dels empresaris "beneficiats per aquestes recomanacions o avals" de Gómez és Carlos Barrabés, i que s'hi haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d'euros. "Aquest empresari a més va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva de la denunciada", sostenien, i afegien que la càtedra de Begoña Gómez va fitxar a més com a professor associat a aquest empresari.

D'altra banda, apuntaven que Víctor d'Aldama, que està investigat per l'Audiència Nacional com a presumpte aconseguidor del 'cas Koldo', era el contacte de Begoña Gómez a Globalia i va guanyar 6,67 milions abans que es negociés “el rescat”. ..) de la companyia" Air Europa --filial de Globalia--.

A això suma que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'IE Àfrica Center de la denunciada" i que l'acord de Globalia i l'Institut d'Empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a Begoña Gómez i el seu equip.

L'informe UCO

La decisió de l'Audiència Provincial de Madrid arriba després que s'hagi aixecat el secret de la causa i després de conèixer-se que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha emès un informe en què descarta que hi hagi vinculació de Begoña Gomez amb l'exconseller delegat de Globalia Javier Hidalgo que afavorís el rescat de l'aerolínia de la companyia per part de l'Estat.

També descarta que la seva intervenció decantés adjudicacions a empreses de l'empresari Juan Carlos Barrabés. A l'informe, els agents del Grup de Delinqüència Econòmica 3 indiquen que l'únic element que vincularia objectivament Begoña Gómez amb Globalia és el fet que va coincidir amb Hidalgo en dos esdeveniments que van tenir lloc el gener de 2020 en què participava la societat Wakalua --filial de Globalia--.

D'altra banda, la UCO, després d'analitzar els contractes públics adjudicats a societats vinculades a l'empresari Juan Carlos Barrabés, conclou que als tres expedients de la societat Innova Next amb Red.es, que estan al focus de la investigació del jutjat, la empresa de Barrabés (o la UTE amb què participava) va obtenir "la millor puntuació" en criteris dependents de judici de valor, el pes del qual en el concurs era del 40%.

A l'apartat de criteris econòmics (60%) no va ser, però, la primera. Els agents expliquen, però, que amb la normalització de les puntuacions i aplicant el percentatge de pes de cada criteri, les dues UTE en què estava Innova Next van obtenir la millor puntuació en els quatre contractes.

En el marc de la investigació el jutge ha practicat ja una sèrie de diligències: des de la presa de declaració a responsables de mitjans de comunicació en què es van publicar les notícies en què es va basar la denúncia, fins a la petició a la UCO perquè reclamés els expedients dels contractes sota sospita al Consell Superior d'Esports (CSD) oa l'Ajuntament de Madrid.

D'altra banda, ha transcendit que la Fiscalia Europea (EPPO) va preguntar al jutge Peinado si aquesta causa afecta contractes subscrits amb fons europeus i ja analitza documentació del procediment per determinar si és competent per investigar.

Així consta en un decret del 26 d'abril, en què l'òrgan comunitari demana al Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid que l'informi dels fets que investiga i de si en el procediment "estaria implicada la UTE Innova Next SLU-Escola de Negocios The Valley", integrada per una societat propietat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, a qui Manos Limpias assenyala com a beneficiari de les "recomanacions o avals" de Gómez.

Els fiscals delegats Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez i Antonio Zárate assenyalen en aquest decret que la Fiscalia Europea "podria, si escau, arribar a exercir la seva competència" per investigar aquests contractes si així ho estima pertinent, pels quals sol·licita al jutjat que us remeti la documentació oportuna.