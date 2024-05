Ábalos assenyala el sotssecretari de Transports en el cas dels contractes en pandèmia

L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha assegurat aquest dilluns 6 de maig que va encarregar tot l'assumpte de les contractacions per a la compra de material sanitari en pandèmia al subsecretari del ministeri, Jesús Manuel Gómez García, ha posat en dubte que hi hagi una 'trama Koldo ' i ha admès que coneixia un dels implicats en la investigació pel cobrament de comissions, Víctor d'Aldama, perquè era assessor d'Air Europa.

Així ho ha explicat durant la seva compareixença davant la comissió del Senat que investiga el suposat cas de cobrament de mossegades per l'adjudicació de contractes públics en pandèmia pel qual va ser detingut al febrer Koldo García Izaguirre, que va ser assessor seu al Ministeri de Transports.

Sobre el paper de Koldo, ha indicat que era un dels cinc assessors que va nomenar com a ministre, i que solia acompanyar-lo en els seus "desplaçaments", però que no era dels que estava al "dia a dia".

Confiança

L'ara diputat del Grup Mixt del Congrés ha assegurat que no té "clar" que hagi "hagut cap trama" i, a la pregunta de si informava Koldo de les seves gestions, ha respost que ell va despatxar tot allò que tenia a veure amb els contractes amb el sotssecretari per ser qui "més confiança" li "mereixia" ja que havia estat interventor d'Hisenda.

"Encara que és veritat que es van flexibilitzar absolutament els procediments de contractació, això no vol dir que es pugui fer al marge de la llei ni amb les clàusules degudes i, per tant, jo vaig recórrer al subsecretari", ha detallat, tot recordant que li havia nomenat sense conèixer-lo prèviament perquè li imposava "molt respecte" en matèria de contractació.

Després de recalcar que "absolutament tota la gestió la va portar ell", ha destacat que sempre ha estat "content amb la gestió". "Tot li vaig encarregar a ell i va ser ell també el que va decidir derivar les contractacions al voltant de les empreses que tenien pressupost al seu moment", ha assenyalat l'exministre, citant els contractes amb Ports de l'Estat i Adif.

"Li diré que de totes les altres compres jo no n'he tingut cap coneixement, és més, ara he mirat l'informe de fiscalització del Tribunal de Comptes per venir a aquesta comissió i he vist que Aena, Renfe i Correos, també van comprar material sanitari. Tot això d'alguna manera depenia del Ministeri i no ho van comprar a aquesta empresa, cadascú va comprar on va voler", ha indicat en referència a Soluciones de Gestió, l'empresa de la trama.

Respecte a Víctor d'Aldama, admet que el coneixia, sobretot perquè era assessor d'Air Europa, i sabia que aquest suposat capitost de la trama s'emportava molt bé amb Koldo García, cosa que, segons ha dit, no li agradava especialment i preferia que no es veiessin al Ministeri.