L'avançament electoral català agafa per sorpresa Feijóo: el PPC no té candidat

La decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de convocar eleccions anticipades a Catalunya per al 12 de maig ha trastocat els plans del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenia previst convocar un congrés del PP català després de les europees del juny i proclamar un candidat.

'Génova' guarda silenci en aquest moment sobre si l'actual president del PPC, Alejandro Fernández, serà el candidat de la formació als comicis del maig, una cita amb les urnes que es produirà tot just tres setmanes després de les eleccions al País Basc .

Alejandro Fernández tampoc ha rebutjat la incògnita sobre si ell serà el candidat en la seva compareixença --sense preguntes-- al Parlament de Catalunya, on ha assegurat que el 12 de maig tenen l'oportunitat de "posar fi al procés i al sanxisme, tot alhora”. És més, ha dit que és “impossible” que el líder del PSC, Salvador Illa, pugui liderar una nova etapa per a Catalunya perquè ha demostrat “tot aquest temps ser còmplice” del separatisme.

Feijóo volia celebrar el Congrés del PPC després de les europees

'Génova' donava per fet que les catalanes serien el febrer del 2025 --com van ser fa quatre anys-- i que, com a màxim, s'avançarien al mes de novembre o desembre. Per això, havia postergat la celebració del congrés per renovar el projecte i les cares de la cúpula del PPC.

Abans de conèixer aquest avenç electoral, fonts de l'equip de Feijóo situaven aquest conclave del PP català després de les europees del 9 de juny. La decisió d'Aragonès de convocar eleccions anticipades ha agafat 'Gènova' amb el peu canviat.

Fonts del partit admeten que l'avançament electoral els deixa poc marge per buscar una alternativa. "Congrés del PPC no hi haurà", han assenyalat a Europa Press fonts del PP català, que afegeixen que la decisió sobre si Alejandro Fernández és o no candidat a la Generalitat "depèn de Feijóo".

Tot i que 'Génova' no ha descartat Alejandro Fernández, a les travesses d'aquests mesos apareixen també altres possibles candidats: la portaveu del PP al Parlament europeu, Dolors Montserrat; el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, el diputat del PP i exportaveu de Cs Nacho Martín Blanco; o l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

En qualsevol cas, fonts de la cúpula del PP ja anticipen que el principal cartell electoral del partit a Catalunya serà el mateix Feijóo, que aquests mesos ha defensat la necessitat que aquesta comunitat torni a ser motor econòmic i tingui un Govern que s'ocupi dels problemes dels ciutadans, sense estar centrat en el 'procés'.

Mala relació entre Gènova i Fernández

En els darrers mesos, Fernández i l'equip de Feijóo han mantingut una relació distant. Fins i tot es va evidenciar un xoc públic a finals de l'estiu passat quan el líder del PP català va qüestionar que 'Génova' defensés parlar amb Junts en el marc de les converses per a la investidura de Feijóo.

"Junts sí que és el meu rival, un partit la tesi essencial del qual és que Espanya és una dictadura dirigida per un Rei feixista, amb qui es neguen a 'parlar'. Que algú em digui de què cal 'parlar' amb ells... ", va afirmar Fernández en un missatge al seu compte oficial de la xarxa social 'X', abans Twitter.