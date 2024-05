L'avís de Pere Aragonès sobre un possible ''acord incoherent'' després del 12M

El president de la Generalitat catalana i candidat d'ERC a les catalanes, Pere Aragonès, ha avisat que "un acord incoherent" al Parlament català implicaria "moltes dificultats" a la col·laboració actualment existent entre ERC i el Govern central.

"Si hi hagués un acord incoherent al Parlament de Catalunya afegiria moltes dificultats a la col·laboració que hi ha al Congrés dels Diputats", ha expressat Aragonès en una entrevista a TVE , afegint, per altra banda, que "no és l'escenari que veu probable", ja que considera que repetirà la presidència.

També ha indicat que si avancen les negociacions i pactes actualment oberts amb el president del Govern, Pedro Sánchez, ERC "podrà plantejar" nous acords amb el PSOE, però que per això "és evident que tot l'escenari polític ha de ser coherent".

Preguntat respecte a quin és el seu soci prioritari, el president de la Generalitat ha indicat que és "el poble de Catalunya", i ha concretat: "Nosaltres formarem aliances a partir del 12 de maig per aconseguir els suports suficients perquè jo torni a ser investit president de la Generalitat de Catalunya, no sobre la base d'etiquetes, sinó sobre la base de propostes”.

Aragonès ha detallat que els seus tres eixos principals en els pactes amb el Govern són l'amnistia, obrir una negociació per al finançament de Catalunya, així com l'adquisició de més competències com la reducció del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic ( FLA), el traspàs dels trens de rodalies a Catalunya o aportacions a l'àmbit de ciència i innovació.

L´acte de fi de campanya, a Tarragona

ERC celebrarà el darrer gran acte aquest divendres 10 de maig a Tarragona. El punt final a aquestes dues setmanes de la campanya electoral es posarà en marxa a les 7 de la tarda al Refugi 1 del Moll de Costa.

Està confirmada la presència d'Aragonès, que intentarà convèncer els indecisos i de reforçar la seva candidatura, i també d'altres pesos pesants de la formació, com ara Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. També està prevista la intervenció de Marta Rovira, des de Suïssa.