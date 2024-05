Ayuso acusa Sánchez de ''manosejar els mitjans'' i el compara amb Maduro

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de "voler gratar les institucions i els mitjans de comunicació" i ha comparat aquesta situació amb "la Veneçuela de Nicolás Maduro".

"Vol dividir i controlar els tres poders de l'Estat", ha advertit aquest diumenge durant la seva intervenció que ha tingut lloc des de la Porta d'Alcalá a la cinquena mobilització del PP contra el Govern central, amb la llei d'amnistia de nou com a eix central donat que la protesta es produeix només quatre dies abans que el Ple del Congrés aprovi de manera definitiva la norma.

"Per a qualsevol polític, tot això era inconcebible, fins que a Sánchez li feien falta aquests set vots. Ara, ha començat a perseguir els jutges fatxes amb toga. Sánchez farà tot el que sigui per controlar el Consell General del Poder Judicial. Com a la Veneçuela de Maduro i com sempre ha passat a tots els governs totalitaris”, ha assegurat Ayuso.

La dirigent madrilenya ha assenyalat que "el pla del president inclou el grapeig de totes les institucions, començant per la institució que iguala els espanyols". Així mateix, ha indicat que "després d'erosionar les forces i cossos de seguretat, ara vindrà el control de tot".

"Pretén controlar les empreses, amb activistes a totes i cadascuna. A més, necessita fer el mateix amb els mitjans de comunicació perquè són un contrapès fonamental en tota democràcia. Busca dividir els mitjans per controlar l'opinió pública, amb lleis , amenaces i assenyalaments. Com més treballin com a premsa del règim més promocionats i més ben recompensats seran”, ha llançat.

"Contra els murs del segle XX"

La líder del PP de Madrid ha subratllat que la regió "té els ulls oberts i roman desperta davant del que està passant". En aquest sentit, ha recalcat que "estan en contra dels murs i els totalitarismes que van destrossar Europa al segle XX".

"Aquesta és la casa de tots. De madrilenys de Chamberí, País Basc i Catalunya. També és la casa de palestins, de jueus i d'israelians. Tots són aquí a casa seva. No hi ha dret a aixecar murs contra ningú. No hi ha dret a utilitzar el drama, el dolor i la mort per dividir. Madrid té un compromís amb tot Espanya a l'hora d'alçar la veu i no li fallarà", ha subratllat.

D'altra banda, la dirigent madrilenya ha definit Sánchez com el "major mentider d'Europa" i ha assegurat que "utilitza la política exterior per treure vots als seus socis i aixecar un altre mur en les relacions internacionals".

"Quin benefici té per a Espanya ser felicitats per dictadures mentre fas teus els eslògans de terroristes? Això sí que és violència, no la fruita. Cal donar la batalla. El totalitarisme s'instal·la quan la majoria decideix tancar els ulls per no voler veure que el que és anormal es converteixi en el normal", ha avisat.