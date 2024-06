Ayuso carrega contra Sánchez i alerta que ''el socialisme és chavisme''

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat aquest dissabte contra l'"estratègia del corc" que practica el Govern de Pedro Sánchez per acabar "a petits glops, a poc a poc" amb "els suports democràtics, els contrapesos" , els contrapoders, la justícia i la separació de poders" i alertar que el "socialisme és chavisme".

Durant la seva intervenció en un acte del PP de Madrid al Parc de Berlín per celebrar un any de govern a la Comunitat i en 114 municipis de la regió, la cap de l'Executiu ha equiparat en reiterades ocasions el socialisme al chavisme per carregar contra la política de Pedro Sánchez amb l'independentisme català, carregar contra el PSOE a Andalusia pels EROs i censurar el "blanqueig" al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

"La Moncloa ho decideix, ho mana tot, què és veritat, què és mentida, quin mitjà de comunicació pot existir i quin no, quin jutge pot jutjar i quin no, quin delicte es perdona o quin no. És chavisme", ha indicat. Ayuso, per ironitzar que s'està a "un minuts de demanar perdó a tots els que van enfonsar Andalusia amb la trama corrupta dels EROs", que ha definit com la "major trama de corrupció de la història d'Espanya".

Durant la seva intervenció, ha recalcat a més la "caradura" que té l'Executiu central en "blanquejar" el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, amb una foto "digna de corleons que s'aplaudeixen entre ells, amb una superioritat moral", per a defensar que tots els espanyols són iguals davant de la llei.

"Com pot dir el fiscal general, si he comès delictes, què passa? Però com pots anar així per la vida? Com podem acostumar-nos que no es respectin uns mínims a les regles del joc i el poder judicial que ens hem donat en aquest país, que és un dels més garants del món. Què li passa als nostres jutges i fiscals perseguits? Si enjudicies els meus, et perseguiré; indicat.

En aquesta línia, la presidenta madrilenya ha defensat la igualtat davant de la llei de tots els espanyols. "Vostè i la seva família també. I el seu govern també", li ha esperat Ayuso, que també ha traslladat aquesta situació a la Llei d'Amnistia i els polítics del procés independentista de l'1-O.

Perdonar l'independentisme

"Aquesta setmana tenim els jutges valents fent la seva feina, aguantant com se'ls persegueix i el descrèdit a ells i als seus entorns dient que encara cal seguir jutjant segons quins delictes. I li diu aquesta setmana el govern, amb tota la cara, que els governs s'han d'atendre a la voluntat de les lleis. Serà la literalitat de les lleis! aplica de principi a fi per a tots aquells que han comès delictes.

Així, s'ha preguntat si "esborrarem 12 anys de delictes aquells que han malversat, que han robat i que han faltat a la voluntat del poble de Catalunya" per conveniència per mantenir-se a la Moncloa. Al fil, també ha censurat les ambaixades del govern català "que odien Espanya, que odien el Rei" i que són pagades amb diners de tots els espanyols, "des de Múrcia, des d'Extremadura sense trens i des de tants punts d'Espanya que estan sent oblidats".

"Ens demanen, això sí, que els demanem perdó i que els donem més diners i més diners al negoci corrupte de l'independentisme. S'ha acabat el negoci corrupte de l'independentisme, zero euros, ja està bé", ha clamat la presidenta regional, que també ha al·ludit a la diferent vara de mesurar amb els mitjans.

"Quan un govern decideix que és veritat i que no, quan un govern decideix què és delicte i què no és delicte segons qui el cometi i el jutge que l'enjudiciï, això es diu chavisme. Per això el sanxisme, insisteixo, és chavisme i anem pel mateix camí. L'anomenen feixisme, però si tot el que fan és violent i és contra la llei i contra la democràcia la raó i la veritat, això és el més feixista que hi pot haver”, ha conclòs.