Ayuso defensa que Hisenda investiga la seva parella, no la Comunitat de Madrid

per Redacció CatalunyaPress

"Ara tocava el Novio, és el que he patit des de fa cinc anys". Així s'ha manifestat Isabel Díaz Ayuso des de Castelldefels, on se li ha preguntat sobre les informacions sobre el presumpte frau a Hisenda de la parella.

"Primer Hisenda fa una acusació i ell s'ha de defensar", ha dit la dirigent popular en declarions als mitjans de comunicació que ha recollit Vilapress que ha volgut deixar clar que "això no té res a veure amb la Comunitat de Madrid".

Ayuso ha admès que sabia que el seu actual company sentimental, Alberto González Amador, "estava patint una inspecció". Tot i això, ha afegit que "aquí no hi ha hagut trames ni xarxes paral·leles ni res del que s'està intentant fer des de la Moncloa".

La presidenta madrilenya ha acusat Moncloa d'estar "trucant a les televisions demanant més fusta i generar o crear una trama on hi ha una inspecció fiscal a un ciutadà que no té res a veure amb la Comunitat".

La dirigent popular ha dit que era una cosa “que esperava”. "Primer va ser el meu difunt pare, que no es va poder defensar d'unes acusacions. Després va ser el meu germà i també la meva mare. No van deixar d'insultar el meu barri i la meva escola", ha dit.

Al tram final de la seva intervenció ha assenyalat que no li sembla "normal" el tracte que s'està donant al cas. "(Ell) està tranquil i donarà explicacions on correspon", ha conclòs.

Trobada amb l'alcalde Manu Reyes

El motiu de la visita de la presidenta de la Comunitat de Madrid era reunir-se amb l'alcalde d'aquesta localitat del Baix Llobregat, el també popular Manuel Reyes. Ayuso ha dit que aquesta visita s'emmarcava en una visita "amb l'alcalde i també amb altres figures". "M'encanta venir a Catalunya, sóc a casa quan vinc aquí", ha dit, dient que li encanta "fer aquestes reunions per analitzar la situació política d'Espanya".

VÍDEO. Isabel Díaz Ayuso escolta a la seva visita a Castelldefels les reivindicacions del Gremi d'Hostaleria del Baix Llobregat