Ayuso embogeix i acusa el Govern central de 'fomentar' les drogues

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, està en una espècie joc contra si mateixa on es desafia per veure fins a quin punt pot navegar sobre el ridícul més absolut. Aquest dijous li ha donat per parlar sobre les drogues, i s'hi ha referit com "un grandíssim problema que està fomentant el Govern", i s'ha quedat tan tranquil·la.

La 'presicienta' ha censurat aquest dijous que des del Govern de Pedro Sánchez vulguin "legalitzar" les drogues "de la mà d'aquest Ministeri de Sanitat sindicalista", quan l'única cosa que fan aquestes és "comprometre" el futur de la joventut, "destrossar vides" i "fomentar més malalties mentals". "No estan als problemes reals, estan a provocar-los perquè viuen de tot plegat, viuen del dolor i viuen sobretot del dolor, sobretot del desincentiu i de la pobresa i de la misèria", ha llançat durant el Ple de l'Assemblea la dirigent regional.

Ayuso ha sostingut que hi ha "moltes notícies que es provoquen des del Govern" que porten al desànim i al desincentiu de la "joventut".

Concretament ha criticat que no es busqui "una educació d'excel·lència, de qualitat, que els ajudi a competir amb els joves d'altres països, de societats emergents, que aposten molt fort, i que no vénen de doctrina política ideologitzada.

El PSOE exigeix una rectificació

Lobato ha censurat aquestes declaracions, que ha titllat com una de les coses "més greus" que s'han dit a la Cambra de Vallecas. Ha recordat que el consum de drogues és un problema a la societat espanyola que "durant 50 anys ha vist com moltes famílies patien, perdudes de vida, drames psicològics enormes". Ho han fet "com millor millor" amb "campanyes, amb mesures, amb pedagogia i amb educació", encara que la situació "segueix existint".

"El que està fent el Govern d'Espanya és intentar lluitar, com havien de fer tots els governs, contra aquesta plaga que, per desgràcia, segueix assolant avui les nostres societats, a Espanya com a la Comunitat de Madrid", ha rematat.

Per la seva banda, la portaveu de Más Madrid a l'Assemblea, Manuela Bergerot, ha dit que la presidenta regional estigui "més preocupada a confrontar constantment" amb el Govern d'Espanya, que "per la sanitat". Ha descrit el Ministeri de Sanitat --encapçalat per la seva predecessora, Mónica García-- com un dels "més solvents" i que "més avenç portarà".

"Tant de bo estigués més preocupada a governar la Comunitat que presideix i, a més, d'estalviar-se els crits que diuen a la mateixa Assemblea de Madrid", ha afegit.