Ayuso es passeja per Sarrià per pescar vots en la visita a Barcelona

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrat aquest dilluns a la campanya catalana del 12M visitant el barri de Sarrià de Barcelona, on també acompanya en un míting el candidat del PP, Alejandro Fernández.

Ha començat la seva visita a la plaça Major de Sarrià i ha baixat pel carrer Major, entrant en alguns dels comerços mentre algunes persones l'aturaven per saludar-la i fer-s'hi fotos.

Durant el recorregut l'han acompanyat Fernández; la directora de campanya i cap de llista a les europees, Dolors Montserrat; el líder del PP de Barcelona i número 2, Manu Reyes; la número 3, Àngels Esteller, i el president del grup a l'Ajuntament de la ciutat, Daniel Sirera.

Han arribat fins al famós bar Tomàs de Sarrià, on s'han reunit amb el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.

Després Ayuso ha acabat la visita a la plaça Artós, des d'on el PP celebrarà el seu míting de campanya a sis dies de les eleccions.

Ayuso acusa Sánchez d'usar els catalans

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, d'usar els catalans per mantenir-se a Moncloa, i ha demanat "tallar l'aixeta" a l'independentisme.

Ho ha dit en un míting a la plaça Artós del barri de Sarrià a Barcelona amb el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, i el president del grup municipal a l'Ajuntament, Daniel Sirera.

Ayuso ha demanat el vot per a Fernández davant l'independentisme, que ha definit com un negoci: "És una corruptela que no té fi perquè, com tot negoci, tendirà a perpetuar-se ia créixer. No té fi fins que se li talli l'aixeta ".

Fernández promet seguir l'"exemple de valentia" d'Ayuso

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha promès aquest dilluns seguir l'"exemple de valentia" d'Isabel Díaz Ayuso, si arriba a president de la Generalitat.

"Ayuso no té por, vosaltres no teniu por i jo no tinc por i per aquesta raó vèncerem el separatisme perquè no els tenim por", ha defensat en un míting a la plaça Artós de Barcelona amb Ayuso i el president del grup municipal a l'Ajuntament, Daniel Sirera.

Ha cridat a seguir textualment l'exemple de valentia, fermesa i determinació de la dirigent dels populars a Madrid i vèncer la por: “La por paralitza, la por impedeix l'acció, redueix la capacitat de créixer i de ser lliure, cal vèncer a la por."

Per Fernández, fa dècades “Catalunya feia les coses millor que Madrid”, però ha assegurat que avui dia l'escenari és el contrari.