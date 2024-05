Ayuso presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu Govern presentarà "ja mateix" un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia, que aquest dijous 30 de maig ha viscut la seva darrera votació al Congrés dels Diputats, després de passar primer per la mateixa càmera i també pel Senat.

"Avui és un dia nefast per a la democràcia espanyola, ja que s'aprova la llei més corrupta. Des de fa dècades no coneixem res igual, una llei per la qual pretenen oblidar tot el que va passar a Catalunya en aquests mesos", ha assenyalat durant una entrevista concedida a esRadio .

La dirigent madrilenya ha avançat aquest recurs, que també presentaran la resta d'autonomies governades pel Partit Popular (PP), davant la pretensió que "l'amnistia passi" i les negociacions a Catalunya passin "de tapadillo ".

"Ens prenen per idiotes, pretenen fer creure que això és per la convivència quan tenim testimonis d´aquestes últimes hores, tant de representants d´Esquerra Republicana (ERC) com de Junts, assegurant que van a més ara... pretenen seguir amb el referèndum , seguir amb tota la il·legalitat que suposa unes consultes que no són només per a Catalunya”, ha subratllat.

La número 1 dels populars de la Comunitat de Madrid també ha posat èmfasi que fa temps que treballen en aquest recurs "en defensa de la igualtat de tots els espanyols, per la seguretat jurídica i molt especialment" per l'"Estat de Dret" perquè com a representants de l'Estat no poden permetre que aquest “es trenqui”.

A més, ha insistit que no es poden permetre que hi hagi "privilegis per a uns" polítics "ni tampoc que hi hagi comunitats autònomes i dirigents que no siguin sotmesos a la llei" per, entre "molts motius", el "dany que es fa a Espanya”.

La reacció de la justícia

Cal tenir en compte que no està gens clar què faran els jutges, que són els responsables d'aplicar-la.

El panorama no sembla positiu per als amnistiats, amb la cúpula del poder judicial clamant-ne en contra. Dilluns passat 20 de maig tots els jutges espanyols van rebre a través del seu correu corporatiu una guia contra l'amnistia elaborada per Plataforma Cívica per la Independència Judicial a la qual es faciliten dos formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que obligaria a paralitzar l'aplicació de la llei. El missatge va ser enviat a través del correu corporatiu del CGPJ.