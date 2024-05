Ayuso es queixa pel tracte de la justícia a la seva parella: ''És salvatge''

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha qualificat de "salvatge" el tracte que se li està donant a la seva parella, Alberto González Amador. Ayuso ha insistit que "tots els poders de l'Estat estan actuant perquè ell no tingui dret a la defensa, vulnerant els seus drets".

Ayuso va recordar que va explicar les informacions sobre la seva parella "segons les preguntes dels periodistes" en una roda de premsa. "Em van començar a treure tota mena de preguntes i van tractar una persona com a delinqüent, vulnerant els seus drets. S'ha trossejat la seva inspecció fiscal, cosa que no sé quantes vegades es fa. És normal, tothom té una inspecció fiscal com la seva ", va comentar.

La dirigent madrilenya va qüestionar si "a qualsevol persona amb un conflicte a Hisenda se'l persegueix amb un núvol de càmeres, s'obren titulars i diaris a quatre columnes com si fos un delinqüent" sense conèixer "què ha passat".

"Aquest tracte em sembla salvatge perquè en el 95% dels casos tot queda en acords amb Hisenda. Aquests acords no es filtren i la Fiscalia no s'involucra com en aquest cas, intentant presentar aquesta persona com a delinqüent i divulgant informació personal a través dels mitjans de comunicació", va afegir. A més, ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "dediqui temps a un particular a qui se li han vulnerat els seus drets, només per ser la meva parella".

Ayuso va subratllar que des d'aquella roda de premsa s'ha mantingut "al marge" per diversos motius, incloent-hi que la inspecció fiscal va passar abans de conèixer-se i perquè "res no té a veure amb la Comunitat de Madrid". "Sempre hem tingut una vida apartada. No sé si una relació sentimental justifica que hàgim de parlar-ne", va expressar.

Per a la cap de l'Executiu madrileny, això és "una desproporció" i ha destacat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García, "haurà de donar explicacions davant del Suprem". "El més greu és com tots els poders de l'Estat estan actuant perquè ell no tingui dret a la defensa i els seus drets siguin vulnerats, cosa que és el més cridaner per a mi", ha conclòs.