Ayuso qüestiona quan és el dia de l'home... en ple 8M

per Helena Celma

En un esdeveniment celebrat a la Reial Casa de Correus aquest divendres 8 de març, la Comunitat de Madrid ha dut a terme el lliurament de premis en commemoració del Dia Internacional de la Dona.

Després de la cerimònia, la presidenta del Govern regional, Isabel Díaz Ayuso, ha expressat les seves opinions sobre l'estat actual del feminisme, argumentant que si bé ha generat avenços importants, també ha generat divisions i s'ha desviat dels objectius originals.

En lloc d'abordar els problemes reals que enfronten les dones i eliminar els vestigis del masclisme, la dirigent ha suggerit que ha esdevingut una "revolució ideologitzada", centrada a crear problemes ficticis ia enfrontar la població.

La presidenta regional també ha assenyalat que les polítiques inspirades en aquest enfocament han empitjorat la situació nacional en termes d'igualtat de gènere, citant un descens significatiu a l'Índex de Dones, Pau i Seguretat realitzat per la Universitat de Georgetown.

A més, Díaz Ayuso ha ressaltat que les agendes polítiques sovint obliden abordar els problemes que afecten els homes, com ara l'abandonament escolar, el suïcidi i els accidents de trànsit, on la majoria de les víctimes són homes.

Per a ella, és crucial treballar cada dia per reduir el nombre de víctimes, sense haver d'establir un Dia de l'Home específic per discutir aquestes qüestions.

A l'esdeveniment, es van premiar vuit dones i dos homes per les seves destacades contribucions en diversos àmbits.

Entre els guardonats hi havia figures destacades com l'opositora veneçolana María Corina Machado, la guanyadora del Ral·li Dakar 2024 Cristina Gutiérrez, i l'empresària María Rosa Bonet, entre d'altres.