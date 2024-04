Ayuso, sobre l'amnistia: ''Ens trenca a tots''

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emmarcat aquest dilluns la Llei d'Amnistia en "un cop contra la unitat nacional, la democràcia i l'Estat de dret programat i per etapes" i ha alertat que aquesta "trenca" a tots, inclòs el PSOE.

"El Govern ha fet bandera del frontisme, de la mentida i de trair el mandat de les urnes, les institucions i la pròpia Constitució, la millor de la nostra història", ha denunciat durant la seva intervenció a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat , on els 'barons' autonòmics del PP han anat a mostrar el seu rebuig a la proposta que s'està tramitant actualment a la Cambra Alta.

Ayuso, que ha criticat durament que el Govern no estigués present al debat, ha denunciat que siguin temps "de reescriure la llei a favor de delinqüents condemnats, de millorar només la vida de violadors i que un pròfug de la Justícia dicti al Govern , des de Suïssa o Bèlgica, amb mediador salvadorenc, quin ha de ser el rumb de la Nació Espanyola”.

"No és normal, ni a Espanya ni a cap país democràtic, que el Govern depengui dels que tenen com a objectiu declarat liquidar la nació", ha remarcat, alhora que ha insistit que "no és normal que s'amnistia delinqüents per mantenir-se en el poder a qualsevol preu, i encara menys que siguin els delinqüents els que redactin els termes d'aquesta norma d'amnistia i ho facin oberta i indissimuladament, amb successives humiliacions públiques, perquè quedi clar qui mana".

La presidenta madrilenya ha rebutjat que aquesta llei es vulgui aprovar “per la convivència” o “per Catalunya”. I és que considera que els nacionalistes només necessitaven “un govern central feble, sense principis ja la desesperada” per aconseguir els seus objectius.