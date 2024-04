Ayuso vaticina que Sánchez 'lliurarà el cap d'Illa' a Carles Puigdemont

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinat que si fa falta el president del Govern, Pedro Sánchez, "lliurarà el cap" del candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, perquè el candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, no li retiri el suport al Congrés dels Diputats.

"Així hi ha Espanya. Seran capaços de vendre fins i tot 10 seus del PSOE amb afiliats a dins, per tal de seguir-hi. Ni les sigles, ni l'amor a Espanya, ni a la convivència. Aquí no n'hi ha cap principi", ha assenyalat durant la presentació d''El Liberal', portal econòmic del mitjà digital 'The Objective'.

Segons ha denunciat la dirigent madrilenya, “la Catalunya de tots està segrestada pel desgovern de polítics que han decidit imposar ideològicament els seus postulats, per desnortats que siguin”. Segons la seva opinió, "han enfonsat el llegat de tants catalans", de la "Barcelona puixant, l'avantguardista, l'europea".

"Hi ha una baralla per veure qui es posa el primer, qui és el més independent, qui és el més sectari, encara que enfonsin la regió, encara que l'aïllin", ha sostingut, tot seguit incidir que d'aquestes eleccions "esperen qualsevol cosa ".

També reparteix llenya per als bascos

Però, abans d'aquests comicis, Ayuso ha recordat que tindran lloc els del País Basc, als quals antecedeixen "anys de repressió", de "persecució a polítics i a la llibertat", en què "se sabia al detall que votava cadascun , com fer-lo recapacitar mitjançant diana pintada a la porta d'una casa, o carta a la feina, o mala cara pels carrers".

"Durant tots aquests anys els responsables d'aquesta indignitat han treballat sense parar per controlar els mitjans públics i que generacions senceres de bascos creixin amb una versió oficial d'odi i menyspreu a Espanya a través de l'educació, especialment també la universitat, la cultura, els mitjans públics, les subvencions”, ha alertat.

A parer seu, "en les hores més baixes de l'independentisme, tant a Catalunya com al País Basc, el Govern de Sánchez els ha alimentat" i ara s'està davant "aquest problema una vegada més i cada vegada pitjor".