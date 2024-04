Aznar es burla de l'Estat Palestí: afirma que és 'absurd' i que 'no existeix'

per J.C. Meneses Montserrat

L'expresident del Govern José María Aznar ha rebutjat aquest dijous la solució dels dos Estats per a Israel i Palestina, al·legant que seria "absurd" reconèixer com a tal el territori palestí perquè "no existeix". A més, ha fet una crida al president israelià, Benjamí Netanyahu, que acabi la seva "operació" a Gaza davant del risc d'un esclat a l'Orient Mitjà.

"Als que es refereixen a la creació d'un Estat palestí, ¿a què es refereixen amb un Estat palestí? Això no existeix. Això és absurd", ha assegurat l'expresident popular a la jornada 'Iran i la seva relació amb la crisi a l'Orient Mitjà' organitzat per la fundació FAES que presideix.

Precisament aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar en una roda de premsa a Doha, amb la qual va posar punt final a una gira de dos dies per diversos països de l'Orient Mitjà, que a més de reconèixer Palestina com a Estat "com més aviat millor", el Govern "donarà suport a l'ingrés de Palestina com a membre de ple dret a les Nacions Unides".

Les declaracions d'Aznar també es distancien de la posició que ha mantingut el PP. Al programa electoral amb què Alberto Núñez Feijóo es va presentar a les eleccions generals del 23 de juliol també es parla dels dos Estats. "Hem de treballar per a la resolució de conflictes, especialment l'israelianopalestí, per mitjà de la solució de dos Estats", diu textualment el document.

Cal parlar dels ostatges

Durant la seva intervenció, Aznar ha assenyalat que caldria "parlar primer dels ostatges, de com mantenir la seguretat i després de com mantenir la convivència", alhora que ha avisat Netanyahu del risc "no que Hamàs guanyi militarment", sinó que "Israel perdi políticament" i que això porti a "un esclat a l'Orient Mitjà" ia un escenari en què "qui marca la llei seria Hamàs".

Alhora, Aznar ha recordat que "aquest conflicte existeix a causa d'un atac de Hamàs a Israel", i ha retret que no hi hagi una "única posició internacional" respecte al conflicte que "comenci per alliberar els segrestats".

En aquest sentit, ha expressat els seus condols "en aquest moment de commoció" a l'ONG World Central Kitchen (WCK) i al seu promotor, el xef espanyol José Andrés, per la mort de set dels seus treballadors en un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra el seu vehicle a la governació de Deir al Balá, al centre de la Franja de Gaza. A més, ha desitjat que “la investigació promesa pel Govern israelià arribi a bon port”.

Achaca poca capacitat de dissuasió als EUA

D'altra banda, Aznar ha condemnat la "falta de capacitat de dissuasió" dels Estats Units en els conflictes internacionals actuals, ja que "els adversaris de Nord-Amèrica pensen" que el país presidit "avui" pel demòcrata Joe Biden no prendrà "decisions determinants" si se salten les "línies vermelles".

"Això és el que està passant a Ucraïna, és el que està passant a l'Orient Mitjà i és el que està passant en alguns elements de la política Xina", ha postil·lat l'expresident després de retreure la "falta de contundència" de l'actual Govern nord-americà.

També ha carregat contra el "règim" iranià per utilitzar "elements de pressió" com la seva influència en els diferents conflictes a l'Orient Mitjà per "sotmetre els Estats Units i Israel a una situació de desgast continu" amb mètodes als quals és "difícil reaccionar" ", de manera que els EUA i Israel "han d'adaptar les seves estratègies".