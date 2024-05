Batalla de cartells electorals al centre de Barcelona

El període de campanya electoral és utilitzat pels diferents partits per penjar cartells amb què promocionar la seva opció política en els comicis. En aquest cas, el proper diumenge 9 de juny arriben les eleccions al Parlament d'Europa, i totes les formacions estan immersos a la campanya per intentar convèncer tants votants com sigui possible.

Tot i això, els cartells són sempre un element que utilitza la gent per mostrar el seu desacord amb els diferents candidats. En el cas de Barcelona això s'ha pogut observar al carrer Ronda de la Universitat, on un dels espais reservats per a la propaganda electoral ha estat testimoni d'una batalla de cartells.

D'una banda, hi havia el d'Irene Montero, la candidata de Podem. Cal recordar que a Catalunya no ha arrelat el partit lila, com a mínim en els darrers temps, ja que fins i tot la direcció de Podem Catalunya va decidir no presentar-se a les eleccions catalanes del 12 de maig passat per "no fragmentar l'esquerra".

Tot i això, en aquest espai han penjat un cartell de Jaume Asens, candidat dels comuns per a les europees, en què es tapa la cara de l'exministra d'Igualtat. Aquesta coincidència es pot mirar des de molts prismes, un dels quals el cartell dels comuns és més gran i per això han necessitat tapar el de Montero.

Tot i això, sabent el context de conflicte que hi ha darrere d'aquests dos partits, no deixa de ser curiós que un cartell hagi tapat l'altre. Precisament, Asens va ser un dels fundadors de la formació morada ja fa una dècada, i en una de les seves últimes intervencions ha admès que li agradaria que les dues forces tornessin a "confluir" juntes en el futur. "No té sentit que a nivell nacional hi hagi tres propostes dʻesquerres", admetia.

Podem va trencar llaços amb Sumar al Congrés dels Diputats el desembre passat després de diverses anades i vingudes, i de moment no sembla que tornin a unir els seus camins.

A tot això, el rostre d'Asens ha estat tapat amb un cercle vermell, simulant un pallasso, cosa que s'ha deixat veure a altres espais del districte de l'Eixample. Veurem com avança aquesta batalla de cartells.