La batalla pel relat del 'finançament singular': les propostes del PSOE i ERC

Aquesta setmana ha començat tal com va acabar l'anterior, continuant les negociacions per desencallar la investidura de Salvador Illa, líder del PSC i guanyador de les eleccions el 12M.

ERC, paradoxalment, i després de patir la pitjor patacada electoral dels últims anys, s'ha convertit en la figura clau per fer possible el Govern dels socialistes. Però els republicans no donaran els seus vots sense emportar-se un bon trofeu, i estan centrant les negociacions a aconseguir un millor finançament per a Catalunya.

Com qualsevol negociador com cal, els de Junqueras i Rovira estan a la fase d'exposar les seves màximes per poder obtenir el millor resultat possible. I el trofeu més gran que podrien obtenir els republicans per a Catalunya seria la gestió total dels impostos autonòmics. És a dir, una quota a l'estil basc o navarrès.

El finançament singular, un concepte amb dos significats

El principal escull a les negociacions és definir què és el 'finançament singular' de Catalunya, un concepte de significant buit que les formacions polítiques estan intentant definir. Per al sobiranisme, un finançament singular seria assumir la gestió total dels impostos, mentre que per als socialistes és una millora del finançament català.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha retret aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, intentar "enredar" en parlar en una entrevista diumenge sobre un finançament singular català dins del règim comú, i li ha demanat abordar directament la sobirania fiscal per a Catalunya.

En una roda de premsa aquest dilluns, Sans ha reivindicat que la Generalitat tingui la clau de la seva "sobirania fiscal" perquè recapti el 100% dels impostos que paguen els catalans, amb un acord amb l'Estat per compensar els serveis que presta Govern central a Catalunya i una quota de solidaritat respecte a la resta de comunitats.

Però els socialistes, de moment, no accepten la petició d'ERC. Després que aquest cap de setmana el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmés que veu "factible" un finançament singular per a Catalunya, la portaveu del partit, Esther Peña, ha rebutjat que això es tradueixi en un sistema de concert, tot i que s'ha mostrat disposat a incrementar el finançament per a aquesta comunitat.

L'eix central d'aquesta negociació, per tant, serà trobar un significat comú entre socialistes i republicans que expliqui el 'finançament singular', una definició intermèdia que sigui còmoda d'explicar a l'electorat dels dos partits. L'explicació d'aquest 'finançament singular' s'haurà de basar en un equilibri on els dos actors polítics entenguin que han aconseguit la part del pastís, encara que hagin de renunciar a una altra.