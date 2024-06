Begoña Gómez acusa el jutge de vulnerar els seus drets en no aclarir per què la investiga

per Redacció CatalunyaPress

La defensa de Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, que està sent investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, ha acusat el jutge instructor Juan Carlos Peinado d'atemptar contra el dret a la tutela judicial efectiva en considerar que, en la resposta a la petició de conèixer quins fets manté en la causa després de la decisió de la Fiscalia Europea d'assumir-ne part, no aclareix l'assumpte.

Així consta en un escrit del seu lletrat, l'exministre de l'Interior Antonio Camacho, que respon a la providència emesa pel titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid en què donava resposta a la petició de Begoña Gómez que aclarís quins assumptes mantenia vius després que l'òrgan europeu es quedés pel que fa als contractes adjudicats per Red.es a una UTE en què hi havia Innova Next, societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés.

Camacho recorda en el seu escrit que l'Audiència Provincial de Madrid va indicar en la seva interlocutòria de resposta a la Fiscalia --que sol·licitava l'arxiu de les actuacions-- que dels tres blocs de fets que s'esmentaven a la denúncia de Manos Limpias s'estimava que només existia una base probatòria suficient per investigar els fets relatius a l'adjudicació dels contractes per part de Red.es.

I afegeix que, poc temps després, Peinado es va inhibir a favor de la Fiscalia Europea en relació amb els fets "relatius a l'adjudicació dels contractes finançats amb fons europeus per l'entitat publica Red.es a la UTE Innova Next SLU- Escola de Negocis The Valley".

El magistrat, recorda Camacho, afegia a aquesta frase el següent: "Sense perjudici de les irregularitats vinculades als fets anteriors que poguessin ser constitutives d'infraccions penals i en què es veiessin afectats fons europeus".

Amb això, insisteix que la redacció de la part dispositiva de l'esmentada resolució "no és clara", i afegeix que "tot apunta que la inhibició es va produir en relació amb aquells contractes que per l'Audiència Provincial es va estimar que existien elements indiciaris suficients per iniciar una investigació". "En definitiva, que el jutjat s'inhibia a favor de la Fiscalia Europea dels que constituïa l'objecte del present procediment", resumeix.

Però com no era clar, continua, van demanar un aclariment al jutge, que va emetre la providència coneguda aquesta mateixa setmana. "La providència objecte del present recurs no aclareix gens un element essencial de tot procediment penal com és el conjunt de fets que s'imputen a l'única persona que estava subjecta a investigació", apunta Camacho.

I afegeix que això “afecta greument els drets que la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), la Constitució i diferents normes europees i internacionals atribueixen a la meva representada”.

L'advocat explica que aquesta providència del jutge dóna a entendre "que està investigant aquells blocs que l'Audiència Provincial de Madrid va estimar que no reunien els elements que permetessin en un Estat de Dret obrir la investigació".

Però afegeix que tampoc no ho diu amb claredat i suma a això que "desgraciadament la lectura de les actuacions no aclareix tampoc l'objecte del present procediment". "És impossible saber què és el que el jutjat estima que és objecte d'investigació en aquesta causa. Màxim si tenim en compte que està citada a declarar en uns dies sobre uns fets que desconeix", lamenta.