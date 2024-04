Belarra exigeix a Espanya ia la UE que trenquin la ''complicitat'' amb els Estats Units

per Redacció CatalunyaPress

La secretària general, diputada de Podem i exministra, Ione Belarra, ha tornat a exigir-li al Govern espanyol ia la Unió Europea que trenquin tota "complicitat" que tenen amb els Estats Units, que no es "pleguin" ni "agenollin" a les mesures en relació al conflicte palestinoisraelià que pren el país americà, que acaba d'aprovar un paquet de 26.000 milions de dòlars "per a armament per a Israel".

"Tornam a exigir-li al Govern d'Espanya ia la Unió Europea que trenquin tota aquesta complicitat que tenen amb els Estats Units, aquest plegar-se, aquest agenollar-se davant dels Estats Units que està portant a enterrar el projecte europeu sota tones i tones d'hipocresia", ha declarat Belarra als mitjans de comunicació en la protesta celebrada a Madrid per aturar el "genocidi" a Palestina i demanar la fi de les relacions amb Israel.

Belarra ha denunciat la mesura aprovada per part de la Cambra Baixa dels Estats Units d'un paquet d'ajuda a Israel per valor de 26.400 milions de dòlars, així com també la "complicitat" dels EUA en el conflicte.

"Els EUA són en aquests moments un col·laborador necessari en el genocidi que Israel està cometent contra el poble de Palestina", ha afirmat la diputada estada.

Segons la seva opinió, el Govern hauria de prendre altres mesures en el conflicte israelià-palestí, suspendre les relacions diplomàtiques amb el Govern de Benjamí Netanyahu, aplicar sancions i no comercialitzar armament amb Israel.

"Crec que el Govern hauria de deixar-se de mesures de maquillatge i apostar per qüestions concretes que sí que permetrien parar-li els peus o ajudar a parar-li els peus. Suspendre les relacions diplomàtiques, això és imprescindible, i suspendre la compravenda d'armes, perquè Espanya segueix comprant i venent armes a Israel, que són diners públics que van directes a finançar un genocidi", ha indicat Belarra.

Segons Belarra, "contra un genocidi que està discorrent davant dels ulls de tot el món, retransmès per streaming", des de Podem exigeixen "una vegada més" que Espanya "trenca relacions amb l'Estat d'Israel".

També ha destacat que "és cridaner" que el Consell Europeu acordés fa uns dies sancions contra l'Iran "després de sis mesos de genocidi en què mai no s'han acordat una sanció contra Netanyahu per aturar-li els peus".

"Des d'aquí la nostra denúncia, una vegada més, la nostra solidaritat amb el poble de Palestina, dient alt i clar que ja n'hi ha prou de genocidi, acabant amb tota l'arquitectura institucional que construïm després de la Segona Guerra Mundial precisament perquè ningú no li fes a ningú cosa que els nazis van fer als jueus", ha conclòs.