Blindatge total per als afectats per 'Tsunami Democràtic' segons Asens (comuns)

El dirigent dels comuns Jaume Asens ha defensat aquest diumenge que l'eventual acord sobre la llei d'amnistia blindarà "encara més" els afectats per la causa de Tsunami Democràtic.

"Crec que la llei d'amnistia blindarà els seus casos; de fet, crec que ja els blindava al seu moment, però ara crec que encara quedaran més blindats", ha expressat Asens en declaracions als periodistes a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona, en al·lusió a un possible acord sobre la llei de cara a aquest dijous, quan la Comissió de Justícia al Congrés dels Diputats la tornarà a discutir.

Asens ha assegurat que les posicions de tots s'han flexibilitzat i que l'acord és imminent, així com està convençut que la llei s'aprovarà i que no es tornarà a repetir “la ruleta russa” i el guió de la negociació de l'últim minut.

També ha considerat que per anunciar l'acord "no s'esperarà fins dijous" i creu que es durà a terme abans.

Després de ser preguntat per si el possible acord sobre la llei inclou el terrorisme, ha explicat que els negociadors s'han conjurat per no parlar del contingut, però, segons ell, igual que l'ocasió anterior, l'acord "blindarà a totes les persones que estan ara mateix afectades per la causa de 'Tsunami'", incloent-hi l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg.

Comissió de Venècia

Asens també ha catalogat de "correctiu" l'informe preliminar de la Comissió de Venècia, que avala la llei d'amnistia i en què es recull que aquesta norma no afectaria la separació de poders.

"És un tret al peu del mateix PP, que havia promogut aquesta iniciativa", ha afegit, ja que l'estudi de la comissió va sorgir d'una petició que va fer el Senat a instàncies dels populars.

Ha descrit que aquest aval de la Comissió de Venècia "ha servit per compensar el moviment que s'ha fet per part dels magistrats del Suprem", en referència a la decisió del Tribunal Suprem d'obrir causa penal contra Puigdemont i Wagensberg per terrorisme a la recta final de les negociacions.