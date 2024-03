Bolaños: ''La llei d'amnistia és profundament europea''

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha exalçat la llei d'amnistia aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés després de l'acord de PSOE, Junts i ERC per ser "profundament europea", que ha assegurat que cobrirà 372 persones.

Bolaños ha destacat que la versió actual del text, que la setmana que ve s'aprovarà al ple de la Cambra Baixa, és "profundament constitucional, però també profundament europea, ancorada en els millors valors i en els millors estàndards europeus".

Ho ha atribuït a l'"oportunitat de l'informe de la Comissió de Venècia" conegut la setmana passada, amb què s'ha enfortit una llei que beneficiarà un total de 372 persones que tenen causes penals pendents derivades del Procés.

Alhora, ha defensat que a més dels beneficiaris directes, "el beneficiari absolut d'aquesta llei serà la societat catalana i ho serà també la societat espanyola", un fet que, al seu parer, amb el temps es podrà valorar amb més precisió.

Ho ha dit al preguntar-li per si l'actual amnistia recull el cas que investiga el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló sobre 'Tsunami Democràtic', sobre el qual ha assegurat que "estan totes cobertes" com ja ho estaven a la versió de la llei que es va sotmetre a votació al gener i que Junts va rebutjar.

"Una Catalunya aïllada és una mala notícia"

Respecte que tant ERC com Junts no descartin un futur referèndum, Bolaños ha sostingut que amb l'amnistia, des del PSOE no demanen als partits independentistes que ho deixin de ser, si bé considera que una Catalunya "aïllada d'Espanya i aïllada de la Unió Europea és una dolentíssima notícia per als catalans”.

"El que sí vull és que siguem conscients que hem de fer política dins de les institucions", ha sostingut, un fet amb què, segons ell, estan d'acord la gran majoria de catalans.

Pressupostos

Finalment, qüestionat per la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha reiterat que veu "voluntat de parlar" als aliats parlamentaris socialistes al congrés, entre ells a ERC i Junts.

"Hi ha voluntat de parlar, negociar i acordar que hi hagi Pressupostos Generals de l'Estat i que hi hagi, per tant, tres anys i mig més de legislatura", ha assegurat.