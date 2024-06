Borràs demana treure's la mandra i votar pels interessos de Catalunya a Europa

per Gabriel Izcovich

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha demanat aquest diumenge treure's la "peresa" i sortir a votar aquest 9J pels interessos de Catalunya a Europa. "Les eleccions europees són molt importants perquè tot està interconnectat i moltes de les coses que passen al nostre dia a dia es decideixen des del Parlament Europeu", ha reivindicat en declaracions a Europa Press, després d'exercir el seu vot en una escola del barri de Sarrià a Barcelona.

Ha instat a exercir el dret a vot, textualment, sempre que es pugui i, en aquest cas, votar "pels exiliats" i per tenir una veu forta que defensi els interessos de Catalunya a Europa.

Borràs viatjarà aquest diumenge a Brussel·les (Bèlgica) per acompanyar el candidat de Junts, Toni Comín, durant la nit electoral, en què també hi serà l'expresident i candidat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Estarem a Brussel·les vivint aquesta jornada electoral i demà correrem cap al Parlament de Catalunya", ha afirmat Borràs, ja que aquest dilluns arrenca la XV legislatura de la Cambra catalana i es durà a terme la sessió constitutiva que triarà el seu president.

La trajectòria de Borràs

Borràs, nascuda el 24 de febrer del 1970 a Barcelona, va fer el salt a la política nacional el 2019, en ser elegida diputada al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona a les eleccions generals. Des d'aleshores, ha estat una veu destacada al Parlament espanyol en defensa dels drets culturals i lingüístics de Catalunya, així com la promoció de polítiques d'igualtat i justícia social.

A més de la tasca política, Laura Borràs és una reconeguda escriptora i editora, autora de diverses obres literàries en llengua catalana i espanyola. El seu compromís amb la cultura i la promoció del català ha estat una constant al llarg de la carrera, i ha defensat la importància de preservar i promoure la diversitat cultural i lingüística de Catalunya.

A nivell polític català, Laura Borràs ha estat una figura rellevant en el procés independentista i la defensa del dret a decidir a Catalunya. Com a líder de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, ha promogut l'autodeterminació de Catalunya i la cerca de solucions polítiques per resoldre el conflicte amb el govern central espanyol.