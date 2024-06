El Butlletí del Congrés publica la Llei d'Amnistia

El Butlletí Oficial de les Corts Generals publica aquest dijous, a la secció del Congrés dels Diputats, la Llei d'Amnistia aprovada fa una setmana per majoria absoluta a la Cambra Baixa. Aquest és el pas previ perquè el Rei Felip VI sancioni la norma i aparegui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Amb data 3 de juny, el secretari general del Congrés, Fernando Galindo Elola-Ola, ha publicat la Llei Orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya, després d'aconseguir dijous passat 30 de maig el suport de 177 diputats davant a 172 en contra, aixecant així el veto del Senat i donant llum verda definitiva a la seva aprovació després de diversos mesos de tramitació i negociacions entre l'Executiu i les formacions independentistes.

D'acord amb la legislació, tota norma que aprova el Parlament s'envia a Relacions amb les Corts i al Ministeri de Presidència, que s'encarrega de gestionar la signatura del cap de l'Estat, i després va al BOE per publicar-lo. L'anterior llei que va aprovar el Congrés, la d'Ensenyaments Artístics, va sortir de la Cambra el dijous 23 de maig i encara no s'ha publicat.

La seva publicació al BOE marcarà l'entrada en vigor de la llei i, des d'aquí, els jutges i els tribunals tindran dos mesos per aplicar-la. Això sí, aquest termini s'aturarà si s'eleva una qüestió a la justícia europea. El BOE també obrirà el termini de presentació de recursos d'inconstitucionalitat i almenys el PP ja té anunciat que la impugnarà.

El Govern ja ha assegurat que la llei d'amnistia serà publicada al butlletí oficial "com qualsevol altra" i "quan es conclogui" amb els diferents passos de la seva tramitació. "Ni un dia abans, ni un dia després", va explicar el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dimarts.

La nova llei d'amnistia exclou actes de terrorisme si han causat violacions greus de drets humans, seguint la Directiva del Parlament Europeu i el Conveni Europeu de Drets Humans. Pel que fa a la traïció, s'amnistien actes tipificats com a tals, sempre que no hi hagi hagut una amenaça efectiva contra la integritat territorial o la independència política d'Espanya, d'acord amb la Carta de les Nacions Unides. Pel que fa a la malversació, l'amnistia només aplica si els fons públics es van fer servir per a activitats relacionades amb els referèndums independentistes del 2014 i 2017, excloent-hi els delictes que van implicar enriquiment personal.