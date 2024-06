Buxadé preveu resultats ''extraordinaris'' per a Vox a les europees

per Gabriel Izcovich

El cap de llista de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, ha assegurat aquest dissabte a Badajoz que "Europa està en perill", alhora que ha previst resultats "extraordinaris" per a la seva formació a les eleccions europees del proper 9 de juny, si els seus vots s'uneixen als altres partits "patriotes i conservadors" de la UE.

Concretament, Buxadé ha advocat, en un acte celebrat aquest dissabte a Badajoz, per una "unió de patriotes" amb partits ultraconservadors com Fratelli d'Itàlia, a què pertany la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; Llei i Justícia, de Polònia, o el francès Agrupació Nacional, on es troba Marine le Pen.

"Tenim una convicció real que Europa està tan en perill com que ahir vèiem les tremendes imatges d'un polític conservador a Alemanya atacat per un islamista amb un punyal", ha assenyalat el cap de llista de Vox, que ha ressaltat que era algú que "defendia l'Europa cristiana" davant de la "invasió immigratòria de la immigració il·legal procedent de països islàmics".

Cal recordar que els fets a què es refereix Buxadé han tingut lloc divendres passat a la ciutat alemanya de Mannheim, on un home va apunyalar diverses persones durant un acte públic de l'agrupació Pax Europa.

Durant la seva intervenció, el cap de llista de Vox ha manifestat la seva intenció que els "els patriotes i conservadors europeus" facin "una volta al Parlament Europeu" per "aconseguir que la dignitat i sobirania de totes i cadascuna de les nacions europees " siguin l'"eix vertebrador de la política de la Comissió Europea".

Per això, ha avançat que des de la seva formació es "demanarà ia exigir" la "derogació" del Pacte Verd europeu i del "Pacte d'Immigració" de la UE, alhora que es "mana a l'Agenda 2030 a la galleda de la escombraries".

"Amb l'Agenda 2030 farem un paper reciclat bonic i passarà a la història com l'agenda diabòlica que ha destruït l'economia, el camp i la indústria d'Espanya", ha recalcat Buxadé assegurant que el 9 de juny buscaran "revertir-ho tot" .

De la mateixa manera, el candidat ha criticat l'existència de zones de baixes emissions a ciutats com Madrid o Badajoz, considerant sobre aquesta última que el que cal és "una mica més de CO2, més agricultura, més ramaderia, més indústria, més transport , més logística i més camioners".

Després de considerar que "no hi ha un punt intermedi entre la llibertat, la propietat, la seguretat, Europa i la nostra civilització, d'aquella altra civilització que ve amb afany de conquesta", Buxadé ha opinat que "l'esquerra s'ha lliurat directament a totes les organitzacions criminals del món, des del gihadisme fins als narcogoverns d'Amèrica”.

En aquest sentit, el cap de llista ha assegurat que Espanya té el "pitjor Govern de la història" en la mesura que, ha apuntat, "mai en 1.300 anys d'història hem tingut un Govern traïdor, corrupte en allò econòmic, en allò polític i en allò moral".

Finalment, Buxadé ha fet una crida a fer un "últim esforç" als simpatitzants del seu partit durant aquesta campanya per sumar vots "en favor d'Espanya" i no de la "coalició del PP i del PSOE que no tenen opinió pròpia i que al final acaben fent el que els demana el Partit Popular alemany o el Partit Socialista a Itàlia”.