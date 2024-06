Cañas (Cs) afirma que Feijóo 'enganyarà els seus votants' i pactarà amb Puigdemont

El candidat de Cs a les eleccions del Parlament Europeu, Jordi Cañas, ha afirmat aquest dilluns que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tornarà a enganyar els seus votants" per pactar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per arribar a la presidència del Govern espanyol.

"Pactaran una moció de censura amb aquell que anomenen colpista, no tenen escrúpols, a canvi de res. Han trigat tres setmanes a enganyar els seus votants, els tornaran a enganyar", ha expressat Cañas, en un acte de campanya a Barcelona , des de l´alt d´una terrassa d´un edifici al barri de Vallcarca.

Cañas ha assegurat que el PP s'aprofitarà de la situació que generarà la Llei d'Amnistia per pactar amb els independentistes: "Ja ho advertim, ja ha passat", ha apuntat, en referència implícita a les reunions que va tenir el PP amb Junts de cara a la investidura fallida de Feijóo al Congrés després de les eleccions generals.

Les eleccions europees

Sobre les eleccions al Parlament Europeu, ha acusat el PP i el PSOE de tractar aquests comicis com si fossin unes eleccions generals, i ha criticat que els dos partits "no tenen cap expectativa més gran que assolir el poder".

"Ells enganyen, i enganyen quan diuen que aquestes eleccions van de Sánchez o Feijóo, ells volen que passi això perquè no tenen res més a oferir", ha assegurat Cañas, que ha defensat parlar de temes que afecten els ciutadans, posant com a exemple seguretat, energia o infraestructures.

Així mateix, ha defensat la feina feta per Cs en l'última legislatura, ha subratllat que a Europa "respecten molt" el partit, i que treballen, ha assegurat textualment, per aconseguir pactes sense generar titulars i asseient-se a negociar per generar complicitats entre posicions diferents .

Rebutja l'extrema dreta

Referint-se a un possible reforç de l'extrema dreta a Europa, Cañas ha valorat que no vol que ningú no l'insultin pel carrer per ser homosexual ni que ningú digui com han de viure les persones: "No vull aquesta merda", ha dit.

Després d'això, s'ha dirigit a la candidata de Podem als comicis europeus, Irene Montero, a qui també li ha retret intentar imposar els seus criteris ètics a la ciutadania.