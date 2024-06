Cañas demana votar pensant a Europa perquè ''això no va de Sánchez o de Feijóo''

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha demanat que els espanyols votin aquest diumenge pensant a Europa, perquè “això no va de Sánchez o de Feijóo; que no va del seu futur: va de tots els ciutadans”.

Ho ha declarat als periodistes després de votar a les 9.35 a Barcelona, al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, on ha afirmat que és un dia molt important per als propers 5 anys (període per al que es tria) però també per “els propers 20".

També ha cridat a la participació dels espanyols destacant que a les europees "cada vot val el mateix" i que això ho converteix en vot especialment útil.

El cap de llista ha instat a enfocar el vot en "què es farà" a Europa, i per això ha donat suport al lema de campanya del Parlament Europeu, 'Usa el teu vot'. "No és un vot de generals, és un vot d´eleccions europees", ha reiterat.

La trajectòria de Canyes en política

Cañas, nascut el 12 de desembre del 1969 a Barcelona, es va llicenciar en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, complementant la seva formació amb estudis en gestió pública i comunicació. La seva carrera professional va començar com a professor, treballant a l'ensenyament secundari abans d'endinsar-se de ple en la política.

La seva activitat política es va iniciar amb la seva afiliació a Ciutadans (Cs) poc després de la fundació del partit el 2006. Cañas es va destacar ràpidament dins de la formació per la seva eloqüència i habilitats comunicatives, cosa que li va permetre ascendir a les files del partit. El 2010, va ser elegit diputat del Parlament de Catalunya, càrrec en què va destacar per la seva oposició al nacionalisme català i per la defensa de la unitat d'Espanya.

Durant el seu mandat al Parlament català, Cañas va ser un crític vehement del procés independentista català i es va convertir en una de les veus més visibles de Ciutadans a la regió. Tot i això, el 2014, la seva carrera política es va veure temporalment afectada per una acusació de frau fiscal relacionada amb la seva activitat professional anterior al seu ingrés en política. Encara que el cas judicial el va obligar a dimitir del seu escó, finalment va ser absolt el 2015, cosa que va permetre el retorn a la política activa.

Després de la seva absolució, Jordi Cañas va reprendre la seva carrera política i es va reincorporar plenament a Ciutadans. A les eleccions al Parlament Europeu del 2019, va ser elegit eurodiputat, fet que va marcar una nova etapa en la seva trajectòria política. Al Parlament Europeu, Cañas s'ha centrat en temes com ara l'economia, el comerç i la defensa dels valors democràtics i europeus.