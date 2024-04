Calviño, preguntada sobre la petició del PP que comparegui: ''No sé de què em parla''

La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i exministra d'Afers Econòmic, Nadia Calviño, ha assegurat aquest divendres 12 d'abril a Luxemburg que desconeix que el Partit Popular hagi demanat la seva compareixença i la de l'exministra Reyes Maroto a la comissió d'investigació del 'cas Koldo' del Congrés per assumptes "vinculats" amb la dona del president del Govern, Begoña Gómez.

"La veritat és que no sé de què m'està parlant", ha respost després de ser preguntada per periodistes per la seva previsió d'acudir a l'esmentada compareixença, ja que durant el període que afecta la investigació exercia com a ministra d'Economia.

En el cas de l'exvicepresidenta, el PP ha justificat la petició de compareixença d'aquest dijous "per la concessió de més de set milions d'euros a l'empresari --Carlos Barrebés-- que va promoure el màster que imparteix la dona del president del Govern" .

A més, el llistat dels populars pel que fa al Congrés inclou les 58 compareixences que el PP ja va registrar dilluns a la comissió del 'cas Koldo' del Senat, com la de l'exministre de Sanitat Salvador Illa; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; i els ministres Ángel Víctor Torres, Óscar Puente i Fernando Grande-Marlaska.

Calviño va ser elegida presidenta del BEI a finals del 2023, sent la primera dona que està al capdavant d'aquest organisme des de la seva fundació, el 1958. Fins ara, el BEI ha tingut 7 presidents, tots homes i cap espanyol.

Per això, és doblement històrica la designació de la gallega, que va ser escollida per substituir en el càrrec l'alemany Werner Hoyer, que havia ocupat el càrrec de més responsabilitat al banc des del 2012.

Enuig de l'Eurocambra

Per part seva, el Parlament Europeu ha expressat la seva "gran preocupació" pel presumpte frau de 17 milions de fons europeus en el marc del cas Koldo, que afecta directament Espanya i més en concret el Govern liderat per Pedro Sánchez durant l'època més dura de la pandèmia de coronavirus.

Així ho ha fet saber l'Eurocambra en votar una esmena introduïda pel PPE al debat sobre l'ús de fons per part de la Comissió Europea. A més, els eurodiputats retreuen haver-se assabentat d'aquest cas "per un particular" -l'advocat aragonès Ramiro Grau, en concret- i no a través de les autoritats.