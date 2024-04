La campanya electoral catalana deixa Barcelona sense full de ruta

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 proposat pel govern de l'alcalde Jaume Collboni no ha aconseguit superar el primer tràmit per aprovar-lo. Els partits polítics que són al ple de Barcelona no han donat una concessió als socialistes en plena campanya electoral, evitant que un pas en fals pogués beneficiar la campanya de Salvador Illa.

A la votació, ha comptat amb el suport dels 10 regidors del PSC; els vots en contra dels regidors de PP, Vox i Junts -que sumen 17- i l'abstenció dels 9 regidors de BComú i els 5 d'ERC.

Enmig de la campanya electoral per a les eleccions catalanes del 12 de maig, els grups del consistori barceloní no han volgut donar suport a un projecte que inclou 622 actuacions i està alineat amb el Pla d'Inversions Municipal: prioritza les transformacions urbanístiques, en proposa 4.000 nous pisos assequibles i modificar la reserva del 30%, inclou la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal i la creació de la Renda Barcelona amb ajudes per mitigar situacions de vulnerabilitat econòmica, entre altres qüestions.

Els partits polítics han explicat el perquè de la seva negativa al pla de Collboni. El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha assenyalat que la intenció dels republicans amb la seva abstenció és obrir un procés participatiu per modificar el pla de mandat de Collboni, que "de moment reflecteix les prioritats d'un partit polític i no les prioritats de la ciutat".

El regidor de BComú Marc Serra ha subratllat que la proposta està "plena de renúncies i importants absències" i ha retret al govern el termini del procés participatiu, que els socialistes han ampliat de dos a tres mesos després que els Comuns ho demanessin aquest dimarts .

Mentre que la regidora de Junts Victòria Alsina ha titllat de "feble" el govern, que no té un programa i un model de ciutat que es correspon amb el que van votar els barcelonins, ha dit.

Però el partit que ha donat la raó principal que justifica la caiguda dels pressupostos és el PPC. El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, va afirmar aquesta setmana que “el que ens ha presentat el govern municipal no és un PAM (Programa d'Actuació Municipal), és un pamflet electoral”.

D'aquesta manera, i aplicant la teoria del mirall, Sirera ha mostrat el veritable motiu del rebuig al Pla d'Actuació: tothom està en campanya electoral i, com diuen, l'enemic ni l'aigua. I mentre continuen discutint, Barcelona continuarà sense un full de ruta, sense cap pla de futur.